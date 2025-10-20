El abogado y candidato a diputado nacional por Propuesta Federal, Fernando Burlando, afirmó que su incursión en la política busca ofrecer “una alternativa distinta a la grieta” y recuperar el “sentido común” en la dirigencia argentina.

En diálogo con FM Berisso Ciudad, el letrado aseguró que su campaña es “heroica”, ya que se desarrolla sin estructura partidaria ni financiamiento.

“Lo mío es algo heroico, un poco al estilo que nos gusta a todos los que participamos de esta lista. No tenemos estructura política ni ponemos un solo centavo. No queremos comprometer ni siquiera a los amigos que nos quieren ayudar. Las cosas serán como tengan que salir”, explicó Burlando.

El candidato sostuvo que su espacio político representa una opción de centro, integrada por profesionales y empresarios sin experiencia previa en la política. “Somos un grupo grande, con gente exitosa en su profesión o actividad. Nadie participó antes en política, y ese es nuestro valor agregado. Queremos mejorar la calidad del Congreso y volver a debatir ideas serias”, afirmó.

Burlando cuestionó que “los demás candidatos no demostraron absolutamente nada, siempre vivieron de la política o no lograron nada en la vida social”. Y agregó: “Hace mucho que el Congreso dejó de ser un ámbito de debate. Lo transformaron en una cancha de fútbol”.

El mediático abogado insistió en que su espacio busca romper con “la política del fracaso”, apostando a la transparencia y la gestión eficiente. “Aplicamos sentido común, que es lo que la política no tiene, ni tuvo nunca. Después de años de fracaso, necesitamos un personaje que rompa con eso, con ideas claras de limpieza y transparencia”, sostuvo.

Fernando Burlando reconoció haber tenido expectativas en el actual presidente Javier Milei, aunque dijo sentirse decepcionado. “En algún momento me ilusioné con Milei, cuando creí que las cosas podían transitar sin corrupción. Pero cuando empezó con el tema de la discapacidad, los jubilados y el Garrahan, me di cuenta de que necesitamos otra opción”, explicó.