Un violento enfrentamiento armado ocurrido este miércoles por la tarde noche en la zona sur de Pergamino terminó con un tiroteo entre efectivos del Comando de Patrulla Rural y dos sospechosos, el robo de un patrullero y un amplio operativo de búsqueda en distintos sectores de la ciudad.

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El hecho se registró sobre la Ruta Provincial 32, en cercanías del acceso al INTA, cuando personal policial acudió tras un llamado al 911 que alertaba sobre disparos en la zona.

Al llegar, los efectivos se encontraron con al menos dos hombres armados que comenzaron a disparar contra la Policía, lo que derivó en un fuerte intercambio de balas.

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En medio de la balacera, un efectivo policial resultó herido por un disparo, aunque las primeras informaciones indican que su estado no reviste gravedad y se encuentra fuera de peligro.

Durante la secuencia, los sospechosos lograron sustraer un móvil policial del Comando de Patrulla Rural de Pergamino, lo que intensificó el operativo de seguridad en toda la región.

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El patrullero fue luego abandonado en el marco de la fuga, mientras los agresores continuaron escapando en un Chevrolet Corsa gris, que fue registrado por cámaras de seguridad circulando por distintos puntos de la ciudad.

De acuerdo a lo que publicaron los medios locales La Opinión y Cosa Cierta, uno de los involucrados habría recibido al menos tres impactos de bala y fue trasladado en grave estado, con lesiones en pulmones, riñón y vasos sanguíneos, según fuentes extraoficiales.

El segundo sospechoso permanece prófugo y es intensamente buscado mediante rastrillajes en zonas rurales y urbanas, con controles en rutas y accesos a la ciudad.

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La causa quedó bajo investigación judicial y se espera información oficial sobre la mecánica del hecho y la identidad de los involucrados.