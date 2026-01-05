Un violento tiroteo entre la Policía Bonaerense y una banda narco dejó como saldo la muerte de un efectivo policial durante la madrugada de este lunes en el partido de San Martín, en el Conurbano bonaerense. El hecho ocurrió dentro de un búnker de venta de drogas ubicado en la villa 18.

Según informó Clarín, el oficial Santiago Oleksiuk, de 27 años, murió tras recibir disparos en la cabeza y en el cuerpo durante un enfrentamiento armado con delincuentes. En el mismo episodio, uno de los atacantes fue abatido y otros tres sospechosos quedaron detenidos.

El enfrentamiento se produjo alrededor de las 3.30, cuando efectivos de la Unidad Táctica de Operaciones Inmediatas (UTOI) detectaron movimientos sospechosos y comenzaron una persecución a pie. Al llegar a una vivienda utilizada como punto de venta de drogas, uno de los delincuentes abrió fuego contra los agentes, lo que desató el tiroteo.

Además del policía fallecido, otros dos efectivos resultaron heridos. Uno de ellos permanece internado en estado grave en el Hospital Eva Perón (ex Castex), mientras que el otro se encuentra fuera de peligro, de acuerdo a la información publicada por el mismo medio.

Durante el operativo, las fuerzas de seguridad secuestraron armas, chalecos antibalas y estupefacientes, presuntamente cocaína fraccionada para la venta, aunque aún no se precisó la cantidad incautada. La zona permaneció vallada durante varias horas y trabajaron peritos de Gendarmería Nacional.

La causa quedó en manos de la UFI N° 3 del Departamento Judicial San Martín, bajo la carátula de homicidio agravado, en concurso con tenencia de estupefacientes con fines de comercialización. La investigación continúa con el análisis de cámaras de seguridad del área.