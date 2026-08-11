Jorge Ferraresi desembarcará este jueves 13 y viernes 14 de agosto en Necochea y Quequén, en el marco de la recorrida por distintos municipios bonaerenses que el dirigente peronista comenzó a desarrollar con la mirada puesta en las elecciones de 2027.

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El intendente de Avellaneda, que se tomó licencia en el cargo para las recorridas bonaerenses, llegará acompañado por Julián Kristiansen, uno de sus principales interlocutores políticos en Necochea, para presentar su experiencia de gestión, mantener encuentros con distintos sectores y conocer de primera mano la realidad del distrito.

La visita tendrá como eje el denominado “modelo Avellaneda”, basado en la obra pública, la prestación de servicios municipales y una fuerte presencia del Estado local.

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Una actividad abierta en Quequén

La primera actividad pública será este jueves a las 18.30 en el Club Defensores del Puerto Quequén, donde Ferraresi encabezará junto a Kristiansen un encuentro abierto a toda la comunidad.

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La propuesta buscará poner en discusión distintas políticas públicas y herramientas de gestión aplicadas durante los años de Ferraresi al frente de Avellaneda, y analizar cuáles de esas experiencias podrían servir para abordar los desafíos de Necochea.

“Es una actividad abierta a toda la comunidad. Creemos que puede aportar una mirada interesante sobre políticas públicas y modelos de gestión que han dado resultados”, señaló Kristiansen al referirse a la visita.

Una vez finalizado el encuentro, Ferraresi mantendrá una reunión con su equipo y la militancia en el mismo espacio.

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La recorrida bonaerense con 2027 como horizonte

La llegada a Necochea se inscribe en una estrategia política de alcance provincial. Ferraresi comenzó, luego del Mundial, una recorrida por distintos distritos bonaerenses con una metodología que busca combinar contacto territorial, reuniones con sectores económicos y sociales y exposición de su experiencia de gobierno.

Entre los primeros destinos aparecen municipios administrados por fuerzas políticas diferentes al peronismo, como es el caso de Necochea.

El objetivo político de fondo es cada vez más visible: construir una candidatura para la Gobernación bonaerense en 2027.

Dentro del peronismo todavía no existe una candidatura definida para suceder a Axel Kicillof y distintos dirigentes comenzaron a posicionarse de cara a ese escenario. En ese contexto, Ferraresi apuesta a recorrer territorio, generar vínculos y exhibir resultados de gestión como parte de su estrategia de posicionamiento.

Qué propone el “modelo Avellaneda”

La principal carta de presentación de Ferraresi no es un programa diseñado específicamente para esta recorrida, sino la experiencia desarrollada en Avellaneda durante sus años al frente del municipio.

Uno de los conceptos que el dirigente comenzó a instalar en sus visitas es la necesidad de pasar de la idea de un “Estado presente” a un “Estado eficiente”, con políticas públicas universales, capacidad de recaudación y servicios concretos para los vecinos.

El esquema que busca mostrar se sostiene principalmente en una fuerte intervención municipal, con la obra pública y la prestación de servicios como algunos de sus principales ejes.