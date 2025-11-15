Hay alivio en Mar del Plata. Aldosivi se salvó del descenso tras vencer a San Martín de San Juan por 4-2 y mandarlo al descenso junto a Godoy Cruz.

El encuentro fue tenso y entretenido. El Tiburón lo dio vuelta con tantos de Santiago Moya y Franco Rami tras arrancar perdiendo por una anotación de Santiago Barrera.

Sobre el final, Tomás Fernández empató de penal, pero en la jugada siguiente Justo Giani volvió a darle la ventaja al local, que más tarde estiró el resultado con un tiro penal de Ayrton Preciado.

Con este resultado, el conjunto sanjuanino, que está en zona de playoffs pero no podrá disputarlos por haber descendido, disputará la Primera Nacional en 2026 tras quedar último en los promedios.

En tanto que Godoy Cruz, que igualó con Deportivo Riestra 1-1, descendió al Nacional por ser el último en la tabla anual.

