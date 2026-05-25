Este lunes 25 de mayo, desde las 11.00, habrá eventos patrios en dos puntos del distrito matancero: La plaza Héroes de Malvinas de Virrey del Pino, ubicada en Santiago del Estero y California, y la plaza Ejército de los Andes de Gregorio de Laferrere, en la Av. Luro al 5.700.

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Según se informó oficialmente, la apertura de la jornada estará a cargo de la Banda municipal de Música junto a la voz del querido Fabio Santana, veterano de Malvinas y cantante local, que entonará las estrofas de nuestro Himno Nacional Argentino. Luego, los combatientes de Malvinas de La Matanza realizarán la tradicional entrega de chocolate caliente, para recibir a los vecinos que se acerquen a festejar.

La propuesta cultural se realizará en simultáneo en ambas localidades y contará con peñas folklóricas musicalizadas por artistas locales, juegos deportivos para niños y puestos gastronómicos y artesanales. A su vez, en ambas plazas no faltará el clásico locro popular.

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