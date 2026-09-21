El Centro de Jubilados de Villa Gesell anunció que se hará cargo de la tradicional paella de la Fiesta Nacional de la Diversidad Cultural, luego de que la comisión que históricamente organizaba la propuesta comunicara que este año no participará.

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Según informó MinutoG, el presidente de la institución, Brañeiro, confirmó la decisión y acompañó el anuncio con un mensaje dirigido a quienes durante años estuvieron al frente de la actividad, entre ellos Alfredo Espeleta, Mario Graziani y la Cooperativa Telefónica de Villa Gesell (COTEL).

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“Nosotros pensamos como empresarios, dándole el gusto a la gente y a la tradición”, sostuvo Brañeiro al explicar los motivos que llevaron al Centro de Jubilados a avanzar con la organización.

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La definición se conoció luego de que COTEL comunicara que no podrá realizar la paella, una de las propuestas gastronómicas que tradicionalmente forman parte de la celebración geselina.

“Nosotros no nos achicamos”

Brañeiro también dejó otra frase durante el anuncio que marcó la postura de la institución frente al desafío de recuperar la propuesta: “Nosotros no nos achicamos”.

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La paella constituye históricamente uno de los principales atractivos gastronómicos de la Fiesta de la Diversidad, por lo que su continuidad representa un desafío tanto organizativo como económico.

En ese sentido, desde el Centro de Jubilados deberán afrontar una inversión millonaria para llevar adelante la actividad, mientras todavía resta definir cómo se articulará la propuesta con el cronograma oficial de la celebración.

El anuncio también deja planteados algunos interrogantes de cara a la próxima edición de la fiesta: cómo se financiará la realización de la paella y si el Centro de Jubilados se incorporará al denominado “Camino de la Paella”.

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La decisión abre así una nueva etapa para una tradición que, año tras año, se convirtió en uno de los puntos destacados de la Fiesta Nacional de la Diversidad Cultural en Villa Gesell.