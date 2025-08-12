El Pueblo Turístico de Crotto, una comunidad de apenas 300 habitantes en el corazón rural de Tapalqué, vivirá una jornada de pura tradición y homenaje a las mujeres del campo.

El próximo domingo 17 de agosto, de 11:00 a 18:00, se celebra la 10.ª Fiesta de la Mujer Campesina, un evento que reconoce el rol esencial de la mujer rural en este ámbito.

Durante el evento, habrá un paseo gastronómico con comida típica como empanadas de cordero cortadas a cuchillo, lechón asado, tortas fritas; además de puestos de artesanos y emprendedores, show musicales en vivo, juegos y actividades recreativas para toda la familia.

Cómo surgió esta fiesta

Este evento tiene un origen estudiantil: nació como un proyecto institucional de la Escuela Secundaria N.º 1 de Crotto, involucrando a estudiantes de todos los niveles, docentes, familias y vecinos.

Fueron los alumnos quienes impulsaron la realización del evento como una forma de poner en valor y homenajear el papel esencial de la mujer rural en la vida del pueblo. Con el paso del tiempo se fue consolidando como evento turístico y en el 2016 fue declarada de interés provincial por la Cámara de Diputados de Buenos Aires.

Actualmente, la organización del evento está a cargo de una comisión más amplia que convoca no solo a la comunidad educativa, sino también a los vecinos del pueblo

Datos claves

Cuándo: Domingo 17 de agosto, de 11:00 a 18:00

Dónde: Crotto (localidad de Tapalqué, Buenos Aires) — alrededor de la estatua de la Mujer Campesina

Entrada: Gratuita

Actividades: Acto protocolar con reconocimientos, desfile a caballo, paseo gastronómico, artesanías y emprendedores, espectáculos musicales, actividades recreativas y exposición local; organizada por Anexo 1 de la Escuela Secundaria N.º 1 de Crotto con auspicio de la Municipalidad de Tapalqué.