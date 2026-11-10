San Antonio de Areco se prepara para vivir uno de los acontecimientos más representativos de la identidad bonaerense. Durante el viernes 13, sábado 14 y domingo 15 de noviembre, la ciudad será escenario de la 87° Fiesta de la Tradición, una celebración que reunirá las costumbres gauchescas, la música folclórica y las actividades camperas.

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El encuentro tendrá como protagonistas las destrezas criollas, los fogones y los bailes populares, con epicentro en el Parque Criollo y el Museo Gauchesco Ricardo Güiraldes. El momento más esperado llegará el domingo, cuando las calles de la ciudad reciban el tradicional Desfile de la Tradición, con paisanos, caballos y tropillas.

La fiesta constituye una oportunidad para conocer de cerca las raíces culturales de San Antonio de Areco, reconocida por preservar las costumbres del campo argentino y su patrimonio gauchesco.

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Fiesta de la Tradición 2026: el cronograma completo

La programación se extenderá durante tres jornadas, con actividades para disfrutar tanto en el Parque Criollo como en distintos espacios del casco histórico.

Viernes 13 de noviembre

15:00: Destrezas criollas en el Parque Criollo.

20:00: Fogón surero en el patio de la Pulpería La Blanqueada, dentro del Parque Criollo.

Sábado 14 de noviembre

10:00: Izamiento de la bandera en el Parque Criollo.

12:00: Destrezas criollas en el Parque Criollo.

20:00: Baile de campo en el Parque Criollo y el Museo Gauchesco Ricardo Güiraldes.

Domingo 15 de noviembre: día central

La jornada principal tendrá como atractivo el tradicional desfile, que convoca a representantes de las agrupaciones tradicionalistas y amantes de las costumbres gauchas.

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10:00: Desfile de la Tradición en la Plaza Ruiz de Arellano, con izamiento de la bandera, presentación de la Escuela Municipal de Danzas y desfile de paisanos y tropillas.

13:00: Almuerzo oficial en el patio de la Pulpería La Blanqueada.

15:00: Destrezas criollas en el Parque Criollo.

18:00: Entrega de premios en el patio de la Pulpería La Blanqueada.

Dónde se realizan las actividades y cuánto cuesta la entrada

Las propuestas estarán distribuidas en dos espacios principales. El Desfile de la Tradición se desarrollará en la Plaza Ruiz de Arellano, mientras que las destrezas criollas, el fogón y el baile de campo tendrán lugar en el Parque Criollo, ubicado cruzando el Puente Viejo.

El acceso al Parque Criollo tendrá un valor de $50.000. La entrada adquirida para el viernes permitirá ingresar durante las tres jornadas.

En tanto, los residentes de San Antonio de Areco, los jubilados y los menores de 12 años tendrán acceso gratuito.

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Cómo llegar a San Antonio de Areco desde Buenos Aires

San Antonio de Areco se encuentra a aproximadamente 113 kilómetros de la Ciudad de Buenos Aires y es una alternativa para una escapada de fin de semana.

Para llegar en automóvil desde Capital Federal, el recorrido se realiza principalmente por la Ruta Nacional 8. La localidad también ofrece atractivos históricos, gastronómicos y culturales que permiten complementar la visita durante los días de la celebración.

La Fiesta de la Tradición vuelve a convertir a Areco en uno de los principales puntos de encuentro para quienes buscan disfrutar de las raíces criollas, la cultura gauchesca y las costumbres del campo argentino.

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