Moquehuá, una pequeña localidad del partido bonaerense de Chivilcoy, se prepara para vivir una gran fiesta turístico gastronómica. El sábado 12 y domingo 13 de septiembre se realizará la quinta edición de la Fiesta del Asado Criollo, con entrada libre y gratuita.

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La celebración promete transformar por completo la dinámica habitual del pueblo, que cuenta con alrededor de 2.000 habitantes y que durante el evento puede recibir más de 30.000 visitantes provenientes de distintas localidades bonaerenses.

Asado, música, tradición, gastronomía, artesanías y emprendimientos serán parte de una propuesta que tendrá como uno de sus grandes atractivos al Concurso de Asadores y que también incluirá un tradicional desfile criollo, espectáculos en vivo y una amplia oferta gastronómica.

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Una fiesta que nació en los clubes y no paró de crecer

La Fiesta del Asado Criollo surgió en 2022 a partir de una iniciativa conjunta del Club Renovación y el Club Social, con el objetivo de generar una nueva propuesta para Moquehuá y convocar tanto a vecinos como a visitantes.

Las primeras ediciones fueron más pequeñas y tuvieron una fuerte presencia de artistas locales. Incluso, las condiciones climáticas complicaron algunas jornadas, con lluvia y bajas temperaturas que obligaron a modificar o finalizar anticipadamente determinadas actividades.

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Sin embargo, la propuesta continuó creciendo. Las primeras fiestas convocaron entre 7.000 y 10.000 personas, una cifra ya significativa para una localidad de apenas unos 2.000 habitantes.

En 2025 el evento dio un salto de convocatoria y reunió entre 20.000 y 25.000 visitantes. Para esta quinta edición, los organizadores esperan superar las 30.000 personas durante el fin de semana.

Treinta asadores competirán frente al fuego

El domingo tendrá como uno de sus principales atractivos al Concurso de Asadores, que comenzará a las 8.00 de la mañana y reunirá a aproximadamente 30 participantes de distintas localidades.

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Cada asador tendrá cerca de cuatro horas para cocinar su costillar y deberá llevar su propia cruz. La organización será la encargada de proporcionar la carne y, si fuera necesario, también la leña.

Pero el concurso no se limitará al resultado gastronómico. Cada participante dispondrá de un espacio de aproximadamente cuatro por cuatro metros que podrá ambientar y transformar en una representación de sus costumbres y lugar de origen.

Algunos asadores preparan tortas fritas, empanadas, fiambres o papas fritas para compartir con el público, mientras que otros suman objetos y elementos tradicionales.

La presentación general también será evaluada por un jurado de cinco integrantes, vinculado con fiestas gastronómicas y tradicionalistas de la región.

Habrá premios para quienes ocupen el primer, segundo y tercer puesto, además de medallas para todos los participantes.

5.500 kilos de carne para una multitud

El asado será, naturalmente, el gran protagonista de la celebración. Durante la edición de 2025 se utilizaron aproximadamente 5.500 kilos de carne, volumen que la organización prevé mantener este año.

El domingo se podrán encontrar costillares, vacío, tapa de asado, sándwiches de carne y choripanes, entre otras alternativas.

La carne será adquirida a proveedores locales y de Chivilcoy, con el objetivo de priorizar productos de primera calidad.

Para atender la demanda habrá tres cantinas oficiales destinadas a la venta de carne, además de otros espacios gastronómicos que completarán la propuesta.

Una feria con unos 150 puestos

La fiesta también será una oportunidad para recorrer y conocer los emprendimientos de la zona. Durante el fin de semana se instalarán alrededor de 150 puestos de gastronomía, artesanías, indumentaria, marroquinería y diferentes emprendimientos.

El interés por participar volvió a superar ampliamente la capacidad disponible: más de 300 feriantes se inscribieron, aunque finalmente fueron seleccionados unos 150.

El sector gastronómico contará con ambientación, cerveza tirada y distintas propuestas, incluyendo opciones vegetarianas y sin TACC.

Desfile criollo, autos y motos clásicos

La tradición tendrá otro de sus puntos fuertes el domingo a las 10, cuando se realice el desfile criollo con agrupaciones a caballo y centros tradicionalistas.

La propuesta también sumará una exhibición de motos y autos clásicos. El recorrido se realizará alrededor de la plaza y frente a la iglesia.

En la edición anterior participaron aproximadamente 24 centros tradicionalistas, además de agrupaciones de chatas y vehículos.

Como anticipo de lo que será el fin de semana, el viernes 11 se realizará por primera vez una peña folclórica abierta, organizada por la Peña La Pastora dentro del mismo predio.

Camping gratuito para quienes lleguen desde otras ciudades

Ante la importante cantidad de visitantes que se espera, los organizadores prepararon alternativas para quienes decidan viajar y pasar el fin de semana en Moquehuá.

Habrá espacios gratuitos de camping, con baños y servicios, ubicados en el predio de la cancha de fútbol y el polideportivo.

También se trabaja con alojamientos particulares de Moquehuá y localidades cercanas para ampliar las posibilidades de hospedaje.

En materia de estacionamiento, habrá un sector específico coordinado junto con Bomberos debido al importante movimiento vehicular que se espera durante las dos jornadas.

La Municipalidad de Chivilcoy acompañará la realización principalmente en las áreas de seguridad y tránsito, mientras que buena parte de la organización y los gastos del evento estarán a cargo de sus organizadores.

La programación de la Fiesta del Asado Criollo

Viernes 11

Peña folclórica abierta organizada por la Peña La Pastora.

Sábado 12 – Desde las 18

Nuevos Caminos.

Walter Farías.

Destellos de Tradición.

Maridaje.

Érica y David.

Ángel La Voz.

Bocha Lobosco.

Cheno y Cholo.

DJ en vivo.

Domingo 13

8.00: inicio del Concurso de Asadores.

10.00: desfile criollo y exhibición de motos y autos clásicos.

13.00: Peña Virgen de Loreto, Los Catas y Camila Meyra.

15.00: entrega de premios del Concurso de Asadores.

16.00: Marcos Emanuel, La Sonic Banda, La F. Echemendy y La Bonita.

Datos claves

Evento: 5° Fiesta del Asado Criollo.

Lugar: Moquehuá, partido de Chivilcoy, provincia de Buenos Aires.

Fecha: sábado 12 y domingo 13 de septiembre de 2026.

Peña previa: viernes 11.

viernes 11. Predio: ex estación de trenes.

Entrada: libre y gratuita.

libre y gratuita. Sábado: actividades desde las 18.

actividades desde las 18. Domingo: actividades desde las 8.

actividades desde las 8. Concurso de asadores: domingo a las 8.

Participantes: alrededor de 30 asadores.

alrededor de 30 asadores. Carne prevista: aproximadamente 5.500 kilos.

aproximadamente 5.500 kilos. Feria: unos 150 puestos.

unos 150 puestos. Visitantes esperados: más de 30.000.

más de 30.000. Desfile criollo: domingo a las 10.

Camping: gratuito, con baños y servicios.

Gastronomía: asado, costillares, vacío, choripanes y otras propuestas.

Opciones especiales: propuestas vegetarianas y sin TACC.

Shows: artistas locales y regionales durante sábado y domingo