La Fiesta del Cubanito en Primavera tendrá este sábado 26 y domingo 27 su cuarta edición en el Parque de Mayo de Bahía Blanca, con una propuesta que combinará gastronomía, música y actividades para todas las edades.

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El evento es organizado por el Municipio y el Consorcio de Gestión del Puerto de Bahía Blanca y comenzará ambas jornadas a las 12.00

Más de 50 carros y una amplia propuesta gastronómica

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Uno de los principales atractivos será la presencia de más de 50 carros cubaniteros, a los que se sumarán alrededor de 20 food trucks.

También habrá una feria de la Economía Social con más de 130 emprendedores, que ofrecerán distintos productos a los visitantes.

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Para las familias, el predio contará además con juegos y actividades para las infancias, junto con un espacio sensorial distendido.

La música será protagonista

Los espectáculos musicales comenzarán a partir de las 15.

El sábado se presentarán Rodi Muskaripa, Dharma, Budinas Blues, Solo Rumores y Luceros.

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El domingo, en tanto, será el turno de Nicolino, Chula Cumbia, Friki Frankie, Pecadora y Bersuit.

Accesibilidad y servicios especiales

La organización también dispuso medidas específicas para facilitar el acceso de personas con discapacidad.

Las combis de SAPEM ofrecerán un servicio complementario para personas con discapacidad motora y serán los únicos vehículos autorizados a ingresar al Parque de Mayo para realizar esos traslados.

Además, habrá una plataforma exclusiva frente al escenario para personas con discapacidad.

En el sector de juegos infantiles funcionará un espacio sensorial distendido, mientras que durante el evento habrá preventores especializados para acompañar a los asistentes.

Con gastronomía, música en vivo, feria y actividades para las infancias, la cuarta edición de la Fiesta del Cubanito en Primavera se prepara para convocar a vecinos y visitantes durante todo el fin de semana en el Parque de Mayo.