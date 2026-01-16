Carlos Casares se prepara para vivir, una vez más, una de sus celebraciones más esperadas, la Fiesta Nacional del Girasol. Este evento es un homenaje a la inmigración y la identidad productiva de la región, y cada verano convoca a miles de visitantes de distintos puntos del país.

Ads

El origen de la fiesta se remonta a fines del siglo XIX. En 1891, un grupo de inmigrantes judíos se estableció en la Colonia Mauricio y trajo, por primera vez a esta zona, la semilla del girasol. Aquella introducción marcaría el perfil agrícola y productivo del centro bonaerense, dando lugar a un importante desarrollo industrial vinculado a esta oleaginosa.

En reconocimiento a ese hito histórico y al valor económico del girasol, en 1961 se presentó en la Cámara de Senadores de la provincia de Buenos Aires un proyecto para declarar el 31 de marzo como “Día Nacional del Girasol” y designar a Carlos Casares como sede de los festejos. La iniciativa fue impulsada por el senador casarense Dr. David Schapira y un año más tarde, el 13 de julio de 1962, el Decreto N.º 6796 oficializó la Fiesta Nacional del Girasol y estableció definitivamente a la ciudad como su anfitriona.

Ads

Desde entonces, y con entrada libre y gratuita, Carlos Casares se viste de fiesta para rendir homenaje a los colonos judíos que sembraron girasol en la región. Cada edición ofrece una propuesta que combina espectáculos culturales, deportivos y artísticos de nivel local y nacional, junto a una masiva participación del público.

Edición 2026

Ads

La Fiesta Nacional del Girasol se desarrollará el fin de semana del 6, 7 y 8 de febrero en el Parque General San Martín.

El viernes 6 de febrero será la noche inaugural, con una grilla de espectáculos en vivo, emprendedores, artesanos, patios de comida y múltiples propuestas recreativas. El cierre estará a cargo de Riendas Libres junto a Peteco Carabajal.

El sábado 7, el parque vibrará al ritmo de Tambó Tambó. El gran cierre llegará el domingo 8 de febrero con la presentación estelar de Ángela Leiva. Además de los shows en vivo, el público podrá recorrer los stands de emprendedores y artesanos y disfrutar de una amplia oferta gastronómica.