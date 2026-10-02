La localidad de Copetonas se prepara para recibi la 12ª Fiesta Provincial del Mate y la Torta Frita que se realizará el sábado 10 y domingo 11 de octubre con entrada libre y gratuita y una programación pensada para toda la familia.

Ads

La comisión de festejos y la delegación municipal terminaron de definir los detalles de una celebración que tendrá gastronomía a precios populares, espectáculos musicales, artesanos, juegos y diferentes actividades durante las dos jornadas.

Uno de los principales atractivos será el cierre del domingo, cuando Duo Roze suba al escenario principal a partir de las 20.00. La banda, conocida por canciones como Tu jardín con enanitos e Inocente, cuenta con más de 3 millones de oyentes mensuales en Spotify.

Ads

Gastronomía a precios populares

Uno de los objetivos de esta edición será ofrecer alternativas que permitan disfrutar del encuentro sin descuidar el bolsillo.

En la cantina oficial, el tradicional choripán tendrá un valor de $5.000, mientras que también habrá un sándwich de bondiola como alternativa económica y diferentes opciones de carne vacuna.

Ads

Además, los visitantes podrán adquirir un bono contribución de $4.000, que tendrá importantes premios.

Entre ellos se encuentran un viaje a Mendoza, un fin de semana en el Hotel Cayastá con vista al mar, kits de herramientas y regalos especiales.

Música, folklore y una carpa para continuar la fiesta

Durante el sábado, una vez finalizadas las presentaciones del escenario principal, la celebración continuará en la Carpa Peña, donde habrá propuestas de folklore, cumbia y música en vivo.

Ads

La programación busca recuperar el espíritu de los tradicionales bailes de la localidad, con la participación de Dúo Marea, Juan Huici, Fede Música y un DJ.

Durante toda la jornada también habrá malabares a cargo de Mati Molfese.

El domingo, en tanto, la jornada tendrá una programación especialmente orientada a las familias, con espectáculos infantiles, folklore, bachata y música.

Entre las actividades previstas estarán La Máquina de la Risa, Burbujas Gigantes, decoración de galletitas, glitter y maquillaje.

Todo lo que habrá en el predio

Además de los espectáculos, la Fiesta Provincial del Mate y la Torta Frita contará con puestos de artesanos, parque de juegos infantiles y food trucks.

También se realizarán concursos de cebadores de mate y habrá conectividad mediante tecnología satelital Starlink.

El estacionamiento será coordinado por los Bomberos Voluntarios, con el objetivo de organizar el ingreso de los vehículos durante las dos jornadas.

Datos claves

📍 Lugar: Copetonas, provincia de Buenos Aires.

📅 Fecha: sábado 10 y domingo 11 de octubre.

🎟️ Entrada: libre y gratuita.

🎤 Cierre: Duo Roze, domingo a las 20:00.

🌭 Choripán: $5.000.

🎫 Bono contribución: $4.000.

🏆 Premios: viaje a Mendoza, estadía en Hotel Cayastá, kits de herramientas y otros regalos.

🎪 Además: artesanos, food trucks, juegos infantiles, concursos de mate, Carpa Peña y actividades para toda la familia.

🅿️ Estacionamiento: coordinado por Bomberos Voluntarios.