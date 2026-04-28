El partido de Baradero volverá a ser escenario de una de sus celebraciones más esperadas, la 19° Fiesta del Mondongo y la Torta Frita, que se realizará en el pintoresco paraje de Santa Coloma, reconocido como Pueblo Turístico.

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Con entrada libre y gratuita, el evento invita a vecinos y visitantes a disfrutar de una jornada criolla, donde la gastronomía será protagonista. Desde temprano, los asistentes podrán degustar platos de mondongo y tortas fritas recién hechas, además de recorrer una feria de artesanías y distintos puestos gastronómicos.

La propuesta se completa con un atractivo encuentro de autos y motos, servicio de cantina y una grilla de espectáculos musicales en vivo que incluye a Jorge Cardozo y su grupo, La Zumada (Zárate), Fernando González Paiva y Norma Dobler (Entre Ríos).

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Los organizadores recomiendan llevar reposera y mesa de camping para disfrutar cómodamente de toda la jornada.

Santa Coloma

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Ubicado en el partido de Baradero, el pequeño pueblo de Santa Coloma fue fundado en 1912 a la vera de las vías del ferrocarril Belgrano, entonces conocida como “parada Km 128”, el poblado creció alrededor de la estación emplazada en los campos de Carlos Santa Coloma, de quien heredó su nombre hacia 1930.

Con menos de 200 habitantes, Santa Coloma conserva intacta la esencia de los pueblos bonaerenses de principios del siglo XX. Su fisonomía se define por antiguos almacenes de ramos generales construidos en ladrillo cocido y barro, que supieron ser el corazón social y comercial del lugar. A esto se suman viviendas históricas como “La Adelaida” (1929), el edificio donde funcionó la Escuela N°22 en la década de 1920, el club local y la capilla, además de la antigua estación ferroviaria, hoy reconvertida en biblioteca y centro cultural.

A mitad de camino entre Baradero y San Antonio de Areco, y con acceso por la Ruta Provincial 41, este pequeño destino invita a descubrir la calma, la historia y la autenticidad del interior bonaerense.

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📌 Datos claves

Evento: 19° Fiesta del Mondongo y la Torta Frita

Lugar: Santa Coloma (Baradero) – Ruta Provincial 41, KM 303

Fecha: Domingo 1

Horario: Desde las 9:30

Entrada: Libre y gratuita

Actividades: Gastronomía típica, feria de artesanías, encuentro de autos y motos, shows en vivo

Recomendación: Llevar reposera y mesa de camping

🔎 Más información:

Instagram: @municipiobaradero

Facebook: Dirección de Turismo Baradero