La localidad de Gómez, en el partido de Brandsen, volverá a convertirse este domingo en uno de los destinos turísticos más atractivos de la provincia de Buenos Aires con la realización de la 4° Fiesta del Pastelito.

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El evento se desarrollará desde las 10:00 en el predio de la histórica estación ferroviaria de Gómez y contará con una amplia programación que incluirá espectáculos artísticos, puestos de artesanos y emprendedores, patio gastronómico y, por supuesto, una gran variedad de pastelitos caseros elaborados por productores locales.

Uno de los momentos más esperados será el concurso al mejor pastelito, donde un jurado local elegirá las preparaciones más destacadas de la jornada. Además, habrá espectáculos folclóricos y un gran baile campero para cerrar la celebración.

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La fiesta es organizada por la Municipalidad de Brandsen junto al grupo Gómez Turístico y busca seguir posicionando a esta pequeña localidad rural como un destino ideal para una escapada de fin de semana.

Más allá de la fiesta, quienes visiten Gómez también podrán sumarse a una propuesta de turismo rural que invita a conocer la historia del pueblo a través de recorridos guiados por sus principales atractivos.

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La experiencia, impulsada por Hocico Negro, incluye una visita por la antigua estación ferroviaria y otros sitios emblemáticos de la localidad, para luego finalizar con una degustación de vinos y quesos de producción local.

Ubicado a apenas 60 kilómetros de la Ciudad de Buenos Aires por Ruta 2 y a pocos minutos de La Plata, Gómez se presenta como una alternativa ideal para quienes buscan desconectarse de la rutina y disfrutar de la gastronomía, la cultura y los paisajes del interior bonaerense.

Datos claves

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📍 Evento: 4° Fiesta del Pastelito

📅 Fecha: Domingo 7 de junio

🕙 Horario: Desde las 10:00

📌 Lugar: Predio de la Estación de Gómez, Brandsen

🎟️ Entrada: Gratuita

🍴 Habrá: Pastelitos caseros, patio gastronómico, artesanos, emprendedores y concurso al mejor pastelito

🎶 Espectáculos: Folclore en vivo y baile campero

🍷 Turismo rural: Recorridos guiados por el pueblo con degustación de vinos y quesos locales

🚗 Cómo llegar: A 60 kilómetros de CABA por Ruta 2 y a pocos minutos de La Plata

📲 Más información: @gomezturismo y @turismo_brandsen_