Mercedes volverá a convertirse en uno de los grandes destinos gastronómicos de la provincia de Buenos Aires con la 51° Fiesta Nacional del Salame Quintero, que se desarrollará del viernes 11 al domingo 13 de septiembre de 2026 en el Parque Municipal Independencia.

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Durante tres jornadas, la ciudad recibirá a vecinos y visitantes con una propuesta que combina gastronomía regional, productores locales, artesanos, espectáculos musicales y actividades para toda la familia. Entre los principales artistas anunciados se encuentran Antonio Ríos, Los Palmeras y Los Fronterizos.

La celebración tendrá como protagonista al tradicional salame quintero, uno de los productos que forman parte de la identidad gastronómica de Mercedes. La agenda también incluirá un patio gastronómico, patio cervecero, foodtrucks, paseo de artesanos, productores, patio matero y espacios recreativos para chicos.

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Tres días para disfrutar de la gastronomía y la música

La programación comenzará el viernes 11 con entrada gratuita. A partir de las 19 se desarrollarán las actividades protocolares en la Carpa del Salame y luego llegará la música al escenario principal.

La jornada tendrá presentaciones de La Ezze Band y La Soberana Cumbia, mientras que el cierre estará a cargo de Antonio Ríos a las 22.

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El sábado 12 será el turno de Los Palmeras, uno de los principales atractivos de la fiesta. Las actividades comenzarán desde las 11 y habrá propuestas vinculadas al turismo, la cultura y la gastronomía durante todo el día.

El escenario principal contará con artistas como China en Mercedes, Vuela Alto, Genaro Cobuccio, Semilla Agreste, Los López Heredia y Menta y Limón. Los Palmeras subirán al escenario a las 22.30, seguidos por la presentación de DJ Marful.

El domingo 13 tendrá como uno de sus momentos centrales la tradicional competencia entre productores. A las 17 se realizará la premiación oficial al mejor Salame Quintero, una tradición que acompaña a la fiesta desde sus primeras ediciones.

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La última jornada también contará con Mercedes es Danza, La Última Junta, el Ballet Municipal Estrella del Sur, Jo Marcel y Bohemios. El cierre musical estará a cargo de Los Fronterizos a las 20.

Una tradición que nació con los inmigrantes italianos

La historia del Salame Quintero está estrechamente vinculada con la llegada de inmigrantes italianos a Mercedes durante el siglo XIX, especialmente aquellos que se instalaron en las quintas ubicadas en los alrededores de la ciudad.

Con ellos llegaron costumbres y recetas familiares relacionadas con la elaboración de chacinados. De acuerdo con la Municipalidad de Mercedes, la receta tradicional utiliza 80% de carne de cerdo y 20% de carne vacuna, además de tocino cortado a cuchillo, pimienta en grano y otros ingredientes que varían según cada productor.

La idea de realizar una fiesta dedicada al producto surgió en 1969, durante una reunión en el almacén de Berterreix, ubicado en las calles 29 y 42. La primera edición se realizó en 1975 y ya tuvo entre sus principales atractivos el tradicional Concurso del Salame.

Desde entonces, productores locales presentan sus elaboraciones para ser evaluadas y, una vez finalizada la premiación, los salames ganadores son exhibidos y rematados.

La celebración fue creciendo con el paso de los años y se transformó en uno de los acontecimientos más importantes del calendario turístico de Mercedes. En su edición número 50, realizada en 2025, convocó a más de 26.000 visitantes y reunió 319 puestos de expositores.

Cuánto cuestan las entradas

Para quienes quieran asistir a las jornadas pagas, las entradas anticipadas online tienen un valor de $6.000 y sirven para cualquiera de los días habilitados. También existe una promoción de cuatro entradas por $18.000.

En caso de comprar en la puerta, los valores serán de $10.000 para el sábado 12 y $8.000 para el domingo 13. Los jubilados abonarán $5.000 durante esas dos jornadas.

El viernes 11 será con entrada gratuita, mientras que las personas con CUD también podrán ingresar sin costo.

Cómo llegar a la Fiesta del Salame Quintero

La fiesta tendrá lugar en el Parque Municipal Independencia, ubicado en avenida 29 y calle 70, en la ciudad de Mercedes.

El predio se encuentra a unos 100 kilómetros de la Ciudad de Buenos Aires y se puede llegar en automóvil a través de la Ruta Nacional 5, con acceso principal por avenida 29.

Para quienes lleguen en vehículo habrá estacionamiento gratuito en las calles aledañas 68, 70 y 72. También funcionarán espacios administrados por instituciones locales, con un valor de $4.000 para autos y $10.000 para colectivos.

El parque cuenta además con rampas, accesos adaptados y senderos para personas con movilidad reducida.

Con gastronomía, música, artesanías y una tradición que atraviesa generaciones, la Fiesta Nacional del Salame Quintero se presenta como una alternativa para una escapada de fin de semana desde Buenos Aires, especialmente para quienes buscan combinar turismo, cultura y sabores típicos bonaerenses.

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