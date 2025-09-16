Monte Hermoso se prepara para el gran evento: del viernes 19 al domingo 21 de septiembre, la localidad balnearia celebrará la 31ª Fiesta Nacional de la Primavera, un encuentro gratuito pensado para toda la familia que se desarrollará en la Plaza Parque General San Martín.

Cada jornada estará cargada de música en vivo, DJs, un amplio patio gastronómico y múltiples actividades culturales y recreativas. El jueves 18 por la mañana se inauguran muestras de arte y otras propuestas culturales para anticipar lo que será un fin de semana pleno de disfrute.

El sábado 20 será el plato fuerte: el rock nacional retumbará con Luceros y El Ojo Daltónico, quienes compartirán escenario tras shows iniciales de artistas como Retro Trio, La Sin Nombre y Tramontana. Y el domingo 21 cerrará con broche de oro: El Zar, banda revelación del indie argentinom, será protagonista del espectáculo principal luego de presentaciones de Luchi Davit y Korova. Todo esto acompañado de actividades diversas durante el día, desde observaciones astronómicas hasta exhibiciones artísticas.

Datos claves:

Evento: 31ª Fiesta Nacional de la Primavera, Monte Hermoso

Cuándo: viernes 19 a domingo 21 de septiembre de 2025

Dónde: Plaza Parque General San Martín, Monte Hermoso, Provincia de Buenos Aires

Entrada: gratuita

Artistas destacados: Luceros; El Ojo Daltónico; El Zar; Fósforo y La MH; Willy Traversa; Retro Trio; La Sin Nombre; Korova; Luchi Davit

Horarios principales: viernes desde las 19:00; sábado y domingo desde el mediodía

Otras actividades: muestras de arte, observación astronómica, actividades infantiles, deportes y propuestas culturales en diversos espacios de la ciudad