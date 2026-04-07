La ciudad bonaerense de Mercedes se prepara para vivir uno de sus eventos más esperados, la 26º Fiesta Nacional de la Torta Frita. Durante el fin de semana del 11 y 12 de abril, el amplio predio del Parque Municipal Independencia, con sus 54 hectáreas de naturaleza, se transformará en el epicentro de la tradición criolla. Más de veinte torteras pondrán manos a la masa para protagonizar una verdadera hazaña gastronómica que cada año convoca a miles de visitantes.

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El gran espectáculo será la cocción de una torta frita gigante de más de cinco metros de diámetro, preparada con más de 1.200 kilos de harina y frita en un sartén monumental especialmente diseñado para la ocasión. Finalmente se corta en porciones para ser compartida con el público.

La fiesta ofrece un recorrido completo por la cultura local con peñas folklóricas desde el mediodía, espectáculos musicales en vivo, desfiles gauchos, feria de artesanos y la elección de la “Tortera del Año”, que reconoce a las mejores exponentes de este clásico de la cocina criolla. Además, habrá espacios de juegos, propuestas gastronómicas variadas y un ambiente familiar, pet friendly y con precios accesibles.

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El evento también tendrá un momento emotivo con el homenaje a los Veteranos de Malvinas, sumando un componente de memoria y reconocimiento a la celebración.

📌 Datos clave

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📍 Lugar: Parque Municipal Independencia

📅 Fecha: 11 y 12 de abril de 2026

🍳 Evento principal: elaboración de la torta frita más grande del mundo (más de 5 metros de diámetro)

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👩‍🍳 Participan: más de 20 torteras

🎶 Actividades: peña folklórica, shows en vivo, desfiles gauchos, artesanos

🎟️ Entradas:

General: $6000

Jubilados/pensionados: $3000

Menores de 12 años: gratis

🐾 Espacio pet friendly

📲 Más info: Instagram y Facebook de Turismo Mercedes