Fiesta Provincial de la Harina en Alberti: gastronomía, shows musicales y un sándwich de miga que supera los 3 metros
Con entrada libre y gratuita, la jornada se desarrollará este domingo 10 de mayo desde las 10.00. Toda la grilla de actividades.
La localidad bonaerense de Alberti se prepara para vivir la 6º edición de la Fiesta Provincial de la Harina. Con entrada libre y gratuita, la propuesta invita a vecinos y visitantes a disfrutar de una experiencia con múltiples actividades.
El evento se realizará el próximo domingo 10 desde las 10.00 en el predio del ferrocarril, ubicado sobre la Ruta 5, a la altura del kilómetro 189. Durante toda la jornada, habrá actividades para todas las edades, con una grilla cargada de música en vivo, danzas y propuestas culturales.
Uno de los momentos más esperados será la elaboración del sándwich de miga más grande del mundo, que superará los tres metros de largo y se convertirá en una verdadera atracción para el público. Además, habrá desfile criollo, patio gastronómico con productos regionales y un paseo de emprendedores locales.
En el escenario principal, la fiesta comenzará a las 11.00 con la apertura oficial, que incluirá una canción de Jorge Moreno y la presentación de grupos de danza. A lo largo de la tarde, se presentarán artistas y espectáculos como el Ballet Martín Fierro, el show de Deja Vu, Walter Vallejos y sus changos santiagueños, el Ballet Municipal, Natalia Lamas y Sincopa. El gran cierre, a partir de las 19.00, estará a cargo de Tropicalísimo Fantasía.
Datos claves
Evento: 6º Fiesta Provincial de la Harina
Lugar: Predio del ferrocarril (Ruta 5 km 189), Alberti
Fecha: Domingo 10
Horario: Desde las 10:00
Entrada: Libre y gratuita
Actividades destacadas:
- Sándwich de miga gigante (más de 3 metros)
- Shows musicales en vivo
- Danzas tradicionales
- Desfile criollo
- Patio gastronómico
- Paseo de emprendedores
Más información:
Instagram: @albertiturismo / @municipalidaddealberti
Facebook: Alberti Turismo / Municipalidad de Alberti
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