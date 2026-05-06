La localidad bonaerense de Alberti se prepara para vivir la 6º edición de la Fiesta Provincial de la Harina. Con entrada libre y gratuita, la propuesta invita a vecinos y visitantes a disfrutar de una experiencia con múltiples actividades.

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El evento se realizará el próximo domingo 10 desde las 10.00 en el predio del ferrocarril, ubicado sobre la Ruta 5, a la altura del kilómetro 189. Durante toda la jornada, habrá actividades para todas las edades, con una grilla cargada de música en vivo, danzas y propuestas culturales.

Uno de los momentos más esperados será la elaboración del sándwich de miga más grande del mundo, que superará los tres metros de largo y se convertirá en una verdadera atracción para el público. Además, habrá desfile criollo, patio gastronómico con productos regionales y un paseo de emprendedores locales.

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En el escenario principal, la fiesta comenzará a las 11.00 con la apertura oficial, que incluirá una canción de Jorge Moreno y la presentación de grupos de danza. A lo largo de la tarde, se presentarán artistas y espectáculos como el Ballet Martín Fierro, el show de Deja Vu, Walter Vallejos y sus changos santiagueños, el Ballet Municipal, Natalia Lamas y Sincopa. El gran cierre, a partir de las 19.00, estará a cargo de Tropicalísimo Fantasía.

Datos claves

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Evento: 6º Fiesta Provincial de la Harina

Lugar: Predio del ferrocarril (Ruta 5 km 189), Alberti

Fecha: Domingo 10

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Horario: Desde las 10:00

Entrada: Libre y gratuita

Actividades destacadas:

Sándwich de miga gigante (más de 3 metros)

Shows musicales en vivo

Danzas tradicionales

Desfile criollo

Patio gastronómico

Paseo de emprendedores

Más información:

Instagram: @albertiturismo / @municipalidaddealberti

Facebook: Alberti Turismo / Municipalidad de Alberti