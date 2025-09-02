En los festivales de jineteada y doma, el “reservado” se refiere a los potros menos domesticados o más difíciles de domar. En consecuencia, el “mejor reservado”, es el jinete que mejor monta a uno de estos ejemplares.

La Fiesta Provincial del Mejor Reservado vuelve a vestir de tradición a General Juan Madariaga: del 12 al 14 de septiembre la ciudad se llena de jineteadas, música, peñas y junto a la gastronomía local en el predio del Centro Tradicionalista Gauchos de Madariaga.

El evento que va por su edición 42° espera la llegada de miles de personas que disfrutarán de pruebas de destreza, pialadas, mateadas, fogones y una amplia feria de artesanos y pilchas criollas.

La celebración, declarada de interés turístico provincial y nacional, combina unas 120 jineteadas y decenas de tropillas participantes con propuestas musicales y bailes populares.

En esta edición habrá montas especiales y actuaciones en el escenario central, además de la clásica oferta gastronómica con parrilladas y platos regionales que hacen de la fiesta un evento familiar. Además, payadores y humoristas le dan el toque cómico a la tradición.

Datos clave:

Fechas: 12, 13 y 14 de septiembre (actividades centrales: sábado 13 y domingo 14).

Lugar: Centro Tradicionalista Gauchos de Madariaga, General Juan Madariaga (Partido de Madariaga).

Entradas (por día, según organización): Viernes — Baile $8.000; Sábado — Jineteada $10.000; Sábado (espectáculo + baile) $8.000; Domingo — Jineteada y baile $12.000. Menores de 12 años no pagan.

Declaración oficial: la Fiesta ha sido reconocida como de Interés Turístico Provincial Permanente y de Interés Turístico Nacional.