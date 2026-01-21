Carhué se prepara para vivir un fin de semana a pura música, relax y propuestas turísticas en el marco de la XXIII Fiesta Provincial del Turismo Termal, que coincidirá con el 149º aniversario de la ciudad. Del viernes 23 al domingo 25, la localidad del sudoeste bonaerense ofrecerá una agenda de actividades pensadas para disfrutar en familia, con entrada libre y gratuita.

Ads

Puede interesarte

El plato fuerte de los festejos será el recital del reconocido grupo de rock nacional Estelares, que se presentará el sábado 24 en el show central del evento.

Las celebraciones comenzarán el viernes 23 con la tradicional Noche de las Termas, una de las propuestas más esperadas por visitantes y vecinos. Durante esa jornada habrá un 50 % de descuento en el ingreso a hoteles adheridos y al Parque Termal Mar de Epecuén, una invitación ideal para combinar descanso y bienestar. La noche contará además con la presentación del Grupo Universitario, banda bahiense conocida por sus versiones de clásicos nacionales e internacionales de los años 80 y 90, y un bailódromo en la cortada de la Plaza.

Ads

El sábado 24 será el día central, con la celebración del aniversario de Carhué y una intensa jornada de la Fiesta del Turismo Termal. Habrá feria gastronómica con puestos de instituciones locales, paseo de emprendedores, artesanías y espectáculos musicales, que culminarán con el esperado show de Estelares.

Las actividades continuarán el domingo 25, con propuestas al aire libre. La Playa Eco Sustentable será escenario de música en vivo durante la tarde, y por la noche volverá el bailódromo en la cortada de la Plaza, poniendo el broche final a un fin de semana festivo.

Ads

Puede interesarte

📌 Datos claves

Evento: 23° Fiesta Provincial del Turismo Termal – 149º Aniversario de Carhué

Fecha: Viernes 23, sábado 24 y domingo 25

Ads

Lugar: Distintos espacios de la ciudad de Carhué

Entrada: Gratuita

🗓️ Programación destacada

Viernes 23:

De 21:00 a 00:00, Noche de las Termas (50 % de descuento en el Complejo Termal Mar de Epecuén)

Desde las 21:00, bandas en vivo, bailódromo y Kuky Band en la cortada de la Plaza

Sábado 24:

Feria gastronómica, emprendedores y artesanías

Shows de Gadu y Lo Luiggi

Cierre: Estelares

Domingo 25:

20:00, música en vivo en la Playa Eco Sustentable (Pau Herrera)

21:00, bailódromo y presentación de Rubén y sus teclados en la cortada de la Plaza

🌐 Más información

Instagram: @municipalidadadolfoalsina / @carhue_ar

Facebook: Municipalidad de Adolfo Alsina / Lago Epecuén Carhué