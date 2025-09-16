Baradero se viste de fiesta este domingo 21 para recibir la 3ª Fiesta Regional de la Vaquillona con Cuero y el Chimichurri, un evento lleno de tradición, música, sabores y actividades para toda la familia.

Desde las 9:00 hasta las 19:00, en el Centro Tradicionalista El Resero (esquina de San Lorenzo y Mitre), la jornada arrancará bien temprano con patio de mates y paseo de artesanos, ideal para quienes disfrutan las mañanas al aire libre. También habrá parque infantil para los más pequeños, concursos de baile, canto y sapucay que pondrán el alma folklórica del lugar sobre escena.

El festival ofrecerá música en vivo con grupos como Ballet Corazón Argentino, El León Talense, Estampa Litoraleña, Latidos de Mi Tierra, y shows de Los Porteñitos-Dueños de la Diversión y Facu Larrieta, entre otros. Todo ello complementado con sorteos para quienes asistan, y espacios para compartir lo mejor de la comida criolla y el cuero argentino.

La entrada tiene un costo de $4.000, aunque los menores de 10 años ingresan gratis; se ofrece estacionamiento opcional por $3.000. El evento es organizado por el Centro Tradicionalista El Resero con el apoyo de la Municipalidad de Baradero.

Datos claves:

Evento: 3ª Fiesta Regional de la Vaquillona con Cuero y el Chimichurri, Baradero

Fecha: domingo 21 de septiembre de 2025

Horario: de 09:00 a 19:00

Lugar: Centro Tradicionalista El Resero (San Lorenzo y Mitre), Baradero, Buenos Aires

Entrada: $4.000; menores de 10 años gratis

Estacionamiento: opcional, $3.000

Actividades destacadas: música folklórica, baile, canto, sapucay, artesanos, parque infantil, patio de mates y sorteos.