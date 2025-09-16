Fiesta Regional de la Vaquillona con Cuero y el Chimichurri en Baradero: tradición, música, sabores y actividades
Este domingo 21 habrá concursos de baile, canto y sapucay, patio de mates, parque infantil, música en vivo, sorteos y la mejor comida criolla.
Baradero se viste de fiesta este domingo 21 para recibir la 3ª Fiesta Regional de la Vaquillona con Cuero y el Chimichurri, un evento lleno de tradición, música, sabores y actividades para toda la familia.
Desde las 9:00 hasta las 19:00, en el Centro Tradicionalista El Resero (esquina de San Lorenzo y Mitre), la jornada arrancará bien temprano con patio de mates y paseo de artesanos, ideal para quienes disfrutan las mañanas al aire libre. También habrá parque infantil para los más pequeños, concursos de baile, canto y sapucay que pondrán el alma folklórica del lugar sobre escena.
El festival ofrecerá música en vivo con grupos como Ballet Corazón Argentino, El León Talense, Estampa Litoraleña, Latidos de Mi Tierra, y shows de Los Porteñitos-Dueños de la Diversión y Facu Larrieta, entre otros. Todo ello complementado con sorteos para quienes asistan, y espacios para compartir lo mejor de la comida criolla y el cuero argentino.
La entrada tiene un costo de $4.000, aunque los menores de 10 años ingresan gratis; se ofrece estacionamiento opcional por $3.000. El evento es organizado por el Centro Tradicionalista El Resero con el apoyo de la Municipalidad de Baradero.
Datos claves:
Evento: 3ª Fiesta Regional de la Vaquillona con Cuero y el Chimichurri, Baradero
Fecha: domingo 21 de septiembre de 2025
Horario: de 09:00 a 19:00
Lugar: Centro Tradicionalista El Resero (San Lorenzo y Mitre), Baradero, Buenos Aires
Entrada: $4.000; menores de 10 años gratis
Estacionamiento: opcional, $3.000
Actividades destacadas: música folklórica, baile, canto, sapucay, artesanos, parque infantil, patio de mates y sorteos.
Para comentar, debés estar registradoPor favor, iniciá sesión