El Concejo Deliberante aprobó un proyecto de ordenanza por el cual se prohíben las fiestas clandestinas en Zárate: Las multas arrancan con un millón de pesos y llegan hasta los seis millones por agravantes. Hay críticas de la oposición de Juntos por el Cambio.

La ordenanza define como fiesta clandestina a toda reunión en la que participe público en general en un sitio privado que no hay asido habilitado o autorizado por el ejecutivo municipal.

Las multas millonarias son para los organizadores, los inquilinos, los propietarios de inmuebles, las inmobiliarias que alquilen una finca o propiedad para cualquier evento de fin de semana que no tenga autorización.

La pena mínima es de millón de pesos y si hay agravantes, como menores de edad o venta de bebidas alcohólicas, puede llegar a los 6 millones.

Criticas de los legisladores de Juntos por el Cambio

El concejal PRO, Marcelo Matzkin cuestionó el proyecto: “El año que viene cumplo 40 años y si quiero invitar a 50 personas y no me motiva un fin de lucro, por qué no lo puedo hacer en mi propiedad. Por qué no puedo festejar algo y debo pedir autorización al municipio”, expresó según el diario regional La Voz.

“Existe una contradicción. Hay una normativa provincial que habilita recitales de hasta cien personas pero en Zárate, si se juntan 20 en una casa, tienen un millón de pesos de multa. Es un locura”, enfatizó el edil.