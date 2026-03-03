El detalle de todas las fiestas semanales, eventos culturales y deportivos en la provincia de Buenos Aires.

💃 FIESTAS POPULARES

📍PATAGONES (Carmen de Patagones)

15° Fiesta Provincial de la Soberanía Patagónica

ENTRADA GRATUITA

Fecha, hora y lugar: Sábado 7, a partir de las 10:00, en el cerro La Caballada y domingo 8, a las 20:00, en el predio del ferrocarril.

Descripción: A 199 años de la defensa de la soberanía nacional. Sábado por la mañana, acto por el aniversario de la Batalla de 1827 en el cerro La Caballada; 16:00, desfile cívico militar por la calle Comodoro Rivadavia. Domingo 8, espectáculos musicales en el escenario mayor. Entrada gratuita. Organiza la Municipalidad de Patagones con la participación de la Subsecretaría de Turismo del Ministerio de Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica del Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.

Más información: www.instagram.com/fiestasoberaniapatagonica_ok/ - www.facebook.com/FistesDeLaSoberaniaPatagonica

📍TRES ARROYOS

57º Fiesta Provincial del Trigo

Fecha, hora y lugar: Jueves 5 al domingo 8, en distintos horarios, en el predio de la Fiesta Provincial del Trigo.

Descripción: Fogones, desfiles alegóricos, paseo de artesanías, patio cervecero y gastronómico. Espectáculos musicales: Jueves, Viejas Locas por Fachi y Abel; viernes, Indio Lucio Rojas; sábado, Estelares y domingo, Los Mellu y Luck Ra. Acceso al predio general, gratuito; ingreso a los espectáculos, arancelado. Entradas en: https://tresarroyos.gov.ar/fiesta-del-trigo. Organiza la Comisión de la Fiesta Provincial del Trigo y la Municipalidad de Tres Arroyos.

Más información: www.instagram.com/municipalidadtresarroyos/ - www.facebook.com/municipalidaddetresarroyos

📍GENERAL PINTO (Coronel Granada)

Carnaval en Coronel Granada

ENTRADA GRATUITA

Fecha, hora y lugar: Viernes 6 y sábado 7, desde las 21:00, en Coronel Granada.

Descripción: Espectáculos musicales, desfiles de carrozas y disfraces, comparsas y batucadas. Viernes, presentación de Esta! Pegao; sábado, Karu Cuarteto. Viernes y sábado, fiesta con DJ. Entrada gratuita. Organiza el Club Social y Deportivo Villa Francia y la Municipalidad de General Pinto.

Más información: www.instagram.com/generalpintogobiernopresente/ - www.facebook.com/profile.php?id=100067434391008

📍CAPITÁN SARMIENTO

CAHUANÉ: 36° Encuentro Nacional de Artesanos y 30° Encuentro Provincial de Jóvenes Artesanos

ENTRADA GRATUITA

Fecha, hora y lugar: Jueves 5 al sábado 7, de 18:00 a 24:00; domingo 8, de 10:00 a 22:00; en los galpones del predio ferroviario.

Descripción: Artesanos de todo el país se reúnen para compartir saberes, tradiciones y cultura viva. Arte hecho a mano con identidad y memoria que invita al encuentro y al intercambio con la comunidad. Espectáculos musicales en vivo. Entrada gratuita. Organiza la Municipalidad de Capitán Sarmiento.

Más información: www.instagram.com/culturacapitansarmiento/ - www.facebook.com/culturavivacapsto?locale=es_LA - www.instagram.com/cahuane.encuentro/ -

📍CARLOS TEJEDOR

Fiesta de Carnaval 2026

ENTRADA GRATUITA

Fecha, hora y lugar: Sábado 7, a las 18:00, en la plaza principal.

Descripción: Festejos y premios para los disfraces más originales en la categoría infantil y instituciones y adultos. Entrada gratuita. Organiza la Municipalidad de Carlos Tejedor e instituciones locales.

Más información: www.instagram.com/cultura.ctejedor/ - www.facebook.com/carlostejedormunicipalidad

📍DOLORES

32° Fiesta Nacional de la Guitarra

Fecha, hora y lugar: Sábado 7 al domingo 15, en diferentes horarios, en el Paseo de la Guitarra.

Descripción: Homenaje permanente a Don Abel Fleury. Espectáculos musicales con Jorge Rojas, Los Tekis, Ahyre, Carlos Ramón Fernández y Rodrigo Romero. Entrada arancelada. Organiza la Municipalidad de Dolores.

Más información: www.instagram.com/fiestanacionaldelaguitarra - www.instagram.com/turismo.dolores/ - www.facebook.com/secretariaturismodolores/?locale=es_LA

📍OLAVARRÍA (Colonia Hinojo)

14° Kreppelfest

ENTRADA GRATUITA

Fecha, hora y lugar: Sábado 7, a las 17:30 y domingo 8, a las 10:00, sobre la avenida de Los Fundadores.

Descripción: Comidas, danzas y música típicas, puestos gastronómicos y cerveceros, paseo de artesanías, espectáculo del spicher y visitas guiadas por el templo, el colegio y el museo. Entrada gratuita. Organizan las instituciones de Colonia Hinojo con el acompañamiento de la Municipalidad de Olavarría.

Más información: www.instagram.com/kreppelfest -

www.facebook.com/municipiodeolavarria - www.instagram.com/muniolav

📍RIVADAVIA (Fortín Olavarría)

Carnaval en Rivadavia 2026

Fecha, hora y lugar: Sábado 7, por la noche, en Fortín Olavarría.

Descripción: Comparsas, murgas y espectáculos en vivo con la presentación de La 440. Entrada gratuita. Organiza la Municipalidad de Rivadavia.

Más información: www.instagram.com/municipalidadrivadavia/ - www.facebook.com/Municipalidad.Rivadavia

📍LOBERÍA

41° Fiesta Provincial de las Tropillas y la Tradición

Fecha, hora y lugar: Sábado 7, a las 17:00 y domingo 8, a las 9:30, en distintos lugares.

Descripción: Sábado, desfile por las calles céntricas y festival artístico en plaza Mitre; domingo, izamiento del pabellón nacional y festival de destreza criolla, en el predio de José María Paz 1950. Entrada arancelada. Organiza la Agrupación Tradicionalista Gauchos de Lobería.

Más información: www.instagram.com/stories/fiestadelastropillasloberia/ - www.instagram.com/muniloberia/ - www.facebook.com/municipalidadloberia - www.instagram.com/turismoloberia/ - www.facebook.com/loberiaturismo

📍BRAGADO

10º Fiesta de la Maquinaria Agrícola Antigua

Fecha, hora y lugar: Sábado 7 y domingo 8, desde las 10:00, en el ingreso al Parque Lacunario, sobre RP 46.

Descripción: Desfile de tractores, cosechadoras antiguas y otras maquinarias. Cosecha, laboreos y trilla de distintos cultivos en vivo. Homenaje a la Mujer de Campo, exposiciones, tradicional mate cocido y cantina. Sábado, espectáculos artísticos con los ballets Estampas Nativas, Raíces Bailando, Folclórico Bragado, Agustina Banegas, Ramiro Cardón y Adolfo Álvarez Pinedo; domingo, Ballet Gauchos del Bragao, La Mini Band Santafesina, Superband y Los Bagualeros. Entrada: $2.000 por día. Menores de 13 años, ingreso gratuito. Organiza la Asociación de Tractores y Máquinas Antiguas Julio Cesar Bracco de Bragado.

Más información: www.instagram.com/fiesta.maquinaria/ - www.facebook.com/asociaciondetractoresymaquinasantiguas

📍CHACABUCO (Rawson)

141° Aniversario de Rawson

ENTRADA GRATUITA

Fecha, hora y lugar: Domingo 8, desde las 8:00, en la plaza General San Martín.

Descripción: Maratón por los 141 años de Rawson. Dos modalidades: competitiva, 8 y 4 kilómetros (inscripción arancelada) y caminata de la mujer, 2 kilómetros. Desfiles criollo y cívico institucional, almuerzo, coronación de la embajadora, danzas folclóricas, presentación de Circo Chivilcoy y artistas locales. Entrada gratuita. Organiza la Delegación Municipal de Rawson junto con la Municipalidad de Chacabuco.

Más información: www.instagram.com/fiestaaniversariorawson/ - www.facebook.com/fiestaderawson - www.instagram.com/delegacionrawsonpba/ - www.facebook.com/DelegaciondeRawson

📍AYACUCHO

52° Fiesta Nacional del Ternero y Día de la Yerra

Fecha, hora y lugar: Domingo 8 al domingo 15, en distintos horarios y lugares de la ciudad.

Descripción: Patio cervecero y gastronómico, juegos, feria de artesanías y espectáculos de destreza criolla. Presentaciones musicales con Angela Leiva, Eugenia Quevedo, Luck Ra, Damo y Pinky. Organiza la Asociación Civil Fiesta Nacional del Ternero y Día de la Yerra con el apoyo de la Municipalidad de Ayacucho. Programación: https://fiestadelternero.org.ar/#/inicio/td

Más información: www.instagram.com/ayacuchoturismo/ - www.facebook.com/turismoayacuchoargentina

🎭 EVENTOS CULTURALES

📍MORENO

Peatonal Moreno

ENTRADA GRATUITA

Fecha, hora y lugar: Viernes 7, a las 18:00, en avenida Mitre y avenida del Libertador.

Descripción: Espectáculos en vivo, feria de emprendimientos, propuestas gastronómicas y actividades para toda la familia, en el marco del Día Internacional de la Mujer Trabajadora. Entrada gratuita. Organiza la Subsecretaría de Turismo de la Municipalidad de Moreno.

Más información: www.instagram.com/turismo.moreno/ - www.facebook.com/morenoturismo

⚽EVENTOS DEPORTIVOS

📍RAUCH

10° Rauch Vuela

ENTRADA GRATUITA

Fecha, hora y lugar: Sábado 7 y domingo 8, desde el mediodía, en el aeródromo de Rauch.

Descripción: Feria de emprendimientos, patio gastronómico, juegos para las infancias, espectáculos musicales, exposición comercial e industrial, bautismo de vuelos, acrobacias aéreas y aviones vintage. Entrada gratuita. Organiza el Club de Planeadores Alas de Rauch con el acompañamiento de la Municipalidad de Rauch, la Cámara de Comercio, Industria y Servicios de Rauch

Más información: www.instagram.com/alasderauch/ - www.instagram.com/desarrolloproductivo.rauch/

📍CHIVILCOY

Carrera de la Mujer 2026

Fecha, hora y lugar: Domingo 8, a las 20:00, desde la Municipalidad de Chivilcoy.

Descripción: Modalidades: participativa, 5 kilómetros y caminata recreativa. Se premiará a las cinco primeras de la clasificación general. Inscripción arancelada: @finishtimechivilcoy Remeras oficiales para las primeras 200. Cierre de la jornada con espectáculos de danza. Organiza el Círculo de Atletas de Chivilcoy y la Municipalidad de Chivilcoy.

Más información: www.instagram.com/circuloatletas_dechivilcoy/ www.facebook.com/deportes.chivilcoy

📍ITUZAINGÓ

13º Maratón 2026

Fecha, hora y lugar: Domingo 8, a las 7:30, en el Polideportivo La Torcaza.

Descripción: Distancias: 10 kilómetros, competitiva; 3, participativa y 1, Kids. Propuesta que busca concientizar sobre las problemáticas de género para avanzar hacia una sociedad inclusiva, sin violencias y con más igualdad de derechos. Inscripción previa a través del siguiente link: https://onlinerun.com.ar/maratonconsejoituzaingo2026. Organiza la Municipalidad de Ituzaingó.

Más información: www.instagram.com/municipioituzaingo/ - https://miituzaingo.gov.ar/

📍MAGDALENA

4º Vuelta Cicloturista

Fecha, hora y lugar: Domingo 8, a las 9:00, desde el centro de Magdalena.

Descripción: Circuito de 60 kilómetros, ida y vuelta, que unirá Magdalena con Bartolomé Bavio. Inscripción arancelada. Obligatorio el uso de casco. Organiza la Municipalidad de Magdalena.

Más información: www.instagram.com/municipalidad_de_magdalena/ - www.facebook.com/MunicipalidaddeMagdalena - www.instagram.com/deportesmgd/ - www.instagram.com/cicloturismomagdalena/

📍NECOCHEA

14° Carrera de la Mujer

Fecha, hora y lugar: Domingo 8, a las 8:00, en Campo Scout.

Descripción: Tres distancias: 3, 6 y 12 kilómetros, solo para mujeres, hombres y niños acompañarán sin competir. Actividad arancelada. Inscripción al (02266) 476039 o a través de Ig:@lacarreradelamujer. Organiza Cecilia Alcorta con el acompañamiento de la Municipalidad de Necochea.

Más información: www.instagram.com/necocheatur - www.facebook.com/NecocheaTur

📍NECOCHEA

2° Travesía Acuática Río-Mar 7k

Fecha, hora y lugar: Domingo 8, a partir de las 11:00, en la Escuela de Stand Up Paddle Ribera Quequén (puente ferrocarril).

Descripción: Prueba de aguas abiertas con un recorrido de 7 kilómetros que conecta el Río Quequén con el Mar Argentino. La Escuela de Stand Up Paddle será el punto de partida y el Balneario Monte Pasubio, el de llegada. Actividad arancelada. Organiza Los Destructores Travesía Acuática con el acompañamiento de la Municipalidad de Necochea.

Más información: www.instagram.com/necocheatur/ - www.facebook.com/NecocheaTur -

www.instagram.com/p/DTeHqlVjE02/ - (2262) 660829.

🚶 ‍♀ ️ VISITAS GUIADAS

📍CORONEL PRINGLES

Ruta del Vino y del Olivo

Fecha, hora y lugar: Domingo 8, a las 16:00, desde la Terminal de Ómnibus Malvinas Argentinas, avenida Frondizi y Belgrano.

Descripción: Visita a dos establecimientos pringlenses: recorrido y degustación de aceite de oliva, en La Loma; viñedo y nueva bodega Myl Colores, en la estancia La Catalina, con degustación de tres vinos del 2025: chardonnay, pinot noir y malbec. Actividad arancelada. Organiza la Dirección de Turismo de Coronel Pringles.

Más información: www.instagram.com/coronelpringlesturismo/ - www.facebook.com/coronelpringlesturismo - Oficina de Turismo (2923) 512046

🎪 FERIAS Y EXPOSICIONES

📍AZUL

8M: Memoria, Paisaje y Comunidad

ENTRADA GRATUITA

Fecha, hora y lugar: Sábado 7, a las 16:00, en el Centro de Interpretación Salamone, Necochea entre Pasaje del Líbano y Lamadrid.

Descripción: Exposición que integra artes visuales, archivo familiar y testimonios que recuperan registros y miradas poéticas sobre la comunidad local. Feria de hacedoras y productoras, danzas y música. Entrada gratuita. Organiza la Municipalidad de Azul.

Más información: www.instagram.com/p/DVJENg0jpJc/ - www.facebook.com/direcciondeculturadeazul

📍CAÑUELAS

Feria Rural de Cañuelas

ENTRADA GRATUITA

Fecha, hora y lugar: Domingo 8, de 10:00 a 19:00, en Ruta 205 KM 65,200.

Descripción: Paseo de productores, artesanías, sector gastronómico, espectáculos en vivo, sorteos y clases de folclore. Entrada y estacionamiento gratuitos. Organizan productores locales con el acompañamiento de la Municipalidad de Cañuelas y la Sociedad Rural local.

Más información: www.instagram.com/feriarural/

📍SAN NICOLÁS

Expoagro 2026

Fecha, hora y lugar: Martes 10 al viernes 13, de 8:30 a 18:30; viernes 13, de 8:30 a 15:00, en el Predio Ferial y autódromo de San Nicolás, RN N° 9 KM 225.

Descripción: Expoagro edición YPF. Expositores de maquinarias, insumos y servicios para el agro, charlas técnicas, Test Drive, pulverización selectiva con drones, espectáculos de máquinas de construcción, Carpa de Remates IPCVA, foro económico 2026-2027 y Jura de Corrales. Entrada General: $30.000. Con la presentación del Certificado Único de Discapacidad (CUD) vigente, ingresan sin cargo con acompañante; viernes 13, residentes de San Nicolás, sin cargo; jueves 12, estudiantes de carreras afines, sin cargo presentando constancia de alumno regular vigente. Estacionamiento libre con bono contribución. Organiza Exponenciar S.A. con el auspicio de la Municipalidad de San Nicolás. Cronograma detallado: www.expoagro.com.ar/actividades-2026/

Más información: www.expoagro.com.ar/

📍CHASCOMÚS

Ferias de Las Libélulas

ENTRADA GRATUITA

Fecha, hora y lugar: Sábados de 16:00 a 21:00 y domingos de 10:00 a 20:00, en Lastra y Costanera.

Descripción: Productos locales, gastronomía, arte, decoración, textiles, accesorios, cosmética y plantas. Entrada gratuita. Organiza la Municipalidad de Chascomús.

Más información: www.instagram.com/produccionchascomus/ - www.facebook.com/direcciondeproduccion.chascomus