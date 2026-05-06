Una larga fila que da vuelta toda la manzana se formó desde muy temprano en Paso del Rey, partido de Moreno, donde un frigorífico abrió una convocatoria para cubrir distintos puestos laborales. La escena expone con crudeza la situación del empleo en la zona: personas que esperan desde la madrugada por una oportunidad de trabajo.

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Los puestos ofrecidos incluyen tareas administrativas, cajeros, recepcionistas, carniceros, polleros, choferes, carga y descarga, limpieza y cocina. En total, son alrededor de 60 vacantes.

“Hace dos años que no consigo nada. Solo entrego currículums, pero no me llaman”, contó una mujer de 44 años que se postulaba para tareas administrativas o de caja.

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[ AHORA ] MORENO



SEIS CUADRAS DE COLA PARA UN PUESTO DE TRABAJO



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Otra joven de 24 años relató una situación similar: “Hace tres años que busco trabajo. Tuve solo un empleo en relación de dependencia, después nada estable”.

Los testimonios se repiten. Una postulante que buscaba trabajo de limpieza o cajera explicó: “Tuve entrevistas, pero nada fijo”.

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También aparecen historias de empleo intermitente. “Trabajé seis meses como mozo, después cocinero, pero todo corto”, señaló un joven de 20 años.

“Todo es por pocos meses, nada estable”

La mayoría coincide en un mismo punto: la dificultad para acceder a un empleo en blanco y estable. Muchos relatan experiencias de contratos de tres o seis meses, o trabajos eventuales.

“Desde abril estoy sin trabajo. Me echaron por mensaje”, contó otro de los entrevistados, que además intenta sostener un emprendimiento propio ante la falta de oportunidades.

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En algunos casos, la situación se agrava por la carga familiar. Un hombre de 43 años relató que vive con su pareja y cuatro hijos, uno de ellos con discapacidad: “Hace tres años que no consigo trabajo estable. Hago changas y Uber para sobrevivir”.

También hubo jóvenes que buscaban su primera experiencia laboral. “Tengo 18 años, terminé la secundaria de noche y mandé CV a todos lados, pero piden experiencia”, contó uno de ellos.

Otro estudiante de medicina, de 26 años, resumió su situación: “Hace ocho años que busco trabajo. Siempre hice changas. Nunca tuve un empleo en blanco”.

"Años atrás no era así, ¿o vos viste alguna vez una convocatoria para un puesto de trabajo así?"



Un postulante para trabajar en un frigorífico de Moreno contó que era empleado en una fábrica de calzado, pero que "los talleres cierran porque no hay industria" y "traen todo de… pic.twitter.com/5PuLAw1ryB — Corta (@somoscorta) May 6, 2026

Mientras la fila avanzaba con el correr de las horas, muchos coincidían en que la expectativa era alta, pero la competencia también: más de 300 personas para unos 60 puestos.

“Todos buscamos lo mismo: un trabajo fijo, con obra social y aportes”, resumió uno de los postulantes.

La escena en Moreno vuelve a poner en primer plano una problemática que se repite en distintos puntos del conurbano: la dificultad creciente para acceder a empleo formal y la expansión del trabajo precario como única alternativa para muchos.