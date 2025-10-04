El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anticipó que el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) tendrá un fin de semana marcado por el ambiente cálido, pero también con inestabilidad y posibles tormentas.

De acuerdo con el pronóstico oficial, las lluvias no solo afectarán a la Ciudad de Buenos Aires y el conurbano, sino también a otras cinco provincias que permanecen bajo alerta por tormentas.

En el AMBA, el sábado comenzará con cielo nublado y una temperatura mínima estimada en 19 grados. Durante la tarde, los registros treparán hasta los 28 grados, configurando una jornada cálida y pesada. Sin embargo, hacia la noche aumentará la probabilidad de tormentas aisladas, con un rango de entre 10 y 40% de posibilidades de precipitaciones.

El organismo meteorológico señaló que las condiciones inestables podrían extenderse al domingo, aunque el calor seguirá siendo protagonista.

