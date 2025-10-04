Fin de semana con calor e inestabilidad en el AMBA: se esperan tormentas aisladas
Hay probabilidad de precipitaciones para la noche del sábado a pesar de que se espera una máxima de 28 grados.
El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anticipó que el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) tendrá un fin de semana marcado por el ambiente cálido, pero también con inestabilidad y posibles tormentas.
De acuerdo con el pronóstico oficial, las lluvias no solo afectarán a la Ciudad de Buenos Aires y el conurbano, sino también a otras cinco provincias que permanecen bajo alerta por tormentas.
En el AMBA, el sábado comenzará con cielo nublado y una temperatura mínima estimada en 19 grados. Durante la tarde, los registros treparán hasta los 28 grados, configurando una jornada cálida y pesada. Sin embargo, hacia la noche aumentará la probabilidad de tormentas aisladas, con un rango de entre 10 y 40% de posibilidades de precipitaciones.
El organismo meteorológico señaló que las condiciones inestables podrían extenderse al domingo, aunque el calor seguirá siendo protagonista.
