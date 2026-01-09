El Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) se prepara para un fin de semana con condiciones meteorológicas variables, marcado por la inestabilidad y las lluvias, aunque con una mejora significativa hacia el domingo y el inicio de la próxima semana.

Según el último informe difundido por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), este viernes se presentará con cielo mayormente nublado y temperaturas que oscilarán entre los 19°C y los 25°C. Durante la noche, la probabilidad de lluvias en la región se ubicará entre el 10% y el 40%. De acuerdo con Meteored Argentina, la jornada estará influenciada por un sistema de alta presión sobre el Atlántico, que genera vientos moderados del este y explica el leve descenso térmico registrado en las últimas horas.

El sábado será el día más inestable del fin de semana. El pronóstico extendido anticipa lluvias de variada intensidad en distintos momentos de la jornada, con una probabilidad de precipitaciones que aumentará al 40-70% desde el mediodía y durante la tarde. La temperatura mínima será de 18°C y la máxima no superará los 24°C, configurando un día gris y húmedo en gran parte del AMBA.

El domingo traerá un cambio de tendencia. Tras un comienzo mayormente nublado, el cielo irá despejándose progresivamente y se espera un marcado ascenso de la temperatura, con valores máximos que podrían alcanzar los 30°C. Esta mejora se consolidará el lunes, cuando el buen tiempo y el sol serán protagonistas, con una mínima de 21°C y una máxima estimada en 32°C.

