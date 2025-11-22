Para este sábado, la jornada comenzó fresca, con 11 grados, y el cielo entre algo y parcialmente nublado. Con el correr de las horas, la temperatura irá en aumento hasta alcanzar una máxima de 21 grados, sin probabilidades de precipitaciones.

El domingo mostrará un leve incremento térmico: la mínima será de 14 grados y la máxima trepará a 24. Durante la mañana se espera un cielo despejado, mientras que hacia la tarde aparecerá algo de nubosidad, aunque sin inestabilidad.

El lunes feriado, trasladado por el Día de la Soberanía Nacional, será el día más cálido del fin de semana. El SMN anticipa una mínima de 17 y una máxima de 26 grados, con cielo algo nublado durante toda la jornada y un panorama estable, sin lluvias previstas.

Una vez finalizado el descanso, la tendencia continuará en alza. El martes y el jueves las temperaturas podrían acercarse a los 30 grados, mientras que el miércoles por la tarde se espera el pico de la semana: alrededor de 31 grados.

