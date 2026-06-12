Con la llegada del fin de semana largo de julio, muchos bonaerenses comienzan a planificar una escapada para descansar junto al sonido del mar. Te detallamos paquetes turísticos all inclusive a dos de los destinos más elegidos de la Costa Atlántica: San Bernardo y Mar del Plata.

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Las propuestas incluyen pasajes en bus ida y vuelta, alojamiento y servicios de gastronomía para disfrutar unos días de descanso sin preocuparse por gastos adicionales.

San Bernardo: tres noches all inclusive desde $308.920

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Una de las opciones destacadas es el paquete a San Bernardo, con salida el 9 de julio, que incluye tres noches de alojamiento en el Hotel Luz y Fuerza, un establecimiento de cuatro estrellas ubicado sobre la principal arteria de la ciudad.

El valor es de $308.920 por persona e incluye transporte ida y vuelta y régimen all inclusive.

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Para quienes buscan una estadía más corta, también existe la alternativa de dos noches, con salidas el 9 o el 10 de julio, a $254.386 por persona.

El hotel cuenta con piscina exterior de temporada, restaurante, terraza, club infantil, actividades de entretenimiento nocturno, spa y conexión WiFi gratuita. Además, ofrece un completo servicio all inclusive con desayuno, almuerzo, cena, confitería, bar de pileta y área de juegos para niños.

Mar del Plata: dos noches junto al mar

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Otra de las propuestas disponibles es una escapada a Mar del Plata con salida el 10 de julio.

El paquete incluye pasaje en bus ida y vuelta y dos noches de alojamiento all inclusive en el Hotel Astor, de tres estrellas, por $254.386 por persona.

Ubicado a pocos metros de la Peatonal San Martín, del Casino Central y de la costa, el hotel ofrece una ubicación estratégica para combinar playa, gastronomía y paseos urbanos.

Entre sus servicios se destacan 94 habitaciones, spa con sauna, gimnasio, hidromasaje, piscina cubierta climatizada, lobby bar y recepción las 24 horas.

Datos para contratar

Los interesados en reservar cualquiera de los paquetes pueden comunicarse con System Travel al 116743-0257 o acercarse a sus oficinas ubicadas en Avenida Cabildo 2350, Belgrano, Ciudad de Buenos Aires.