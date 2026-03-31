A días del inicio del fin de semana largo de Semana Santa, en Mar del Plata el movimiento turístico se desarrolla tranquilamente; si bien las reservas crecen, lo hacen a un ritmo lento.

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Hoy día, los operadores manejan una cifra del orden del 40% en las reservas para el próximo fin de semana. El número es similar tanto en hotelería como en el rubro inmobiliario. Sin embargo, tienen expectativa de que a último momento cobre vértigo el nivel de demanda.

Vale remarcar que hace apenas una semana hubo otro fin de semana largo, el del 24 de marzo, por el Día de la Memoria, que dejó una ocupación promedio del 42%.

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En esa fecha, en todo el país, creció el movimiento turístico, pero cayeron las ventas.

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