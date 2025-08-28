El secretario de Turismo, Deportes y Ambiente de la Nación, Daniel Scioli, adelantó que habrá fin de semana largo en octubre.

El anuncio fue ayer en la víspera de la confirmación de que el gobierno habilitó el traslado de feriados. En el caso del anuncio de Scioli, el feriado del domingo 12 de octubre será trasladado al lunes 13.

La medida era reclamada por el sector turístico de todo el país para reactivar la actividad en medio de la crisis y había sido impulsada por el Municipio de Villa Gesell, cuyo Intendente Gustavo Barrera celebró la noticia en X. “¡Lo logramos! El Secretario de Turismo de Nación confirmó lo que los destinos turísticos reclamábamos: que el #12deOctubre sea fin de semana largo”, publicó.

¡Lo logramos! El Secretario de Turismo de Nación confirmó lo que los destinos turísticos reclamábamos: que el #12deOctubre sea fin de semana largo. pic.twitter.com/PLas3aul4g — Gustavo Barrera (@BarreraGusOk) August 28, 2025

La campaña impulsada por el Municipio de la costa se había extendido en distintos ámbitos desde notas formales, gestiones junto a la Secretaría de Turismo de la Provincia de Buenos Aires, y reclamos públicos.

Scioli confirmó el traslado durante el acto de apertura de HOTELGA, la feria de Hotelería y Gastronomía, organizada por FEHGRA y la AHT.

Mediante el Decreto 614/2025, publicado hoy en el Boletín Oficial, el Poder Ejecutivo Nacional estableció una nueva reglamentación que permite trasladar los feriados nacionales que coincidan con días sábado o domingo, una situación que hasta ahora no estaba contemplada expresamente en la legislación vigente.

Dicha medida busca completar el régimen previsto por la Ley N° 27.399, que regula los feriados nacionales y fines de semana largos en la República Argentina.