Durante el fin de semana largo, San Clemente se dispone a conmemorar los 90 años de su fundación con diversas actividades que incluirán propuestas litúrgicas, culturales, gastronómicas y recreativas, abiertas a toda la comunidad.

Ads

En el Club Social Pesca Náutica y Fomento, en calle 1 N° 2332, este sábado 22 se realizará el 1° Torneo Recreativo de NewCom, desde las 9.00. A las 18.00 del sábado, en tanto, a través de la Escuela Náutica se llevará a cabo, en el Buffet de Tapera de López, una charla bajo el tema “Epopeya del Patagón a Malvinas año 1989”.

Por su parte la 90ª edición de la Fiesta Patronal de San Clemente Romano comenzará la celebración también este sábado 22 con una vigilia por los 90 años de San Clemente en la Plaza de los Pioneros, de calle 8 y Av. San Martín, de 20.00 a 00.00. La jornada incluirá espectáculos en vivo, paseo gastronómico y feria de artesanos.

Ads

Ya para el domingo 23, día exacto de los 90 años de la fundación de San Clemente, la primera localidad de La Costa, la Fiesta Litúrgica seguirá desde las 9.00 con la bendición de las Aguas en Muelle de San Clemente, la Santa Misa en la Parroquia San Clemente (a las 10.00), procesión del Santo San Clemente Romano hacia la nueva ermita (11.00), la bendición de la ermita, a las 12.00 en la Terminal de Micros, y a las 12.30 será la declaración de Monumento Histórico a los pilares de la antigua entrada del Vivero Municipal Cosme Argerich.

Muelle

Además, desde el mediodía en el Vivero Cosme Argerich se desarrollarán actividades familiares que incluirán espectáculos en vivo, paseo gastronómico y de artesanos, la tradicional torta gigante y la elección de las nuevas soberanas. Y por la noche, a partir de las 21.00 se llevará a cabo el acto de inauguración del cartel de San Clemente acompañado por espectáculos en vivo.

Ads

Siguiendo con las actividades, durante el fin de semana largo, Tapera de López será sede del Encuentro Náutico de la Bahia XIII. Para inscribirse o ampliar la información es necesario comunicarse al 2252 52-0900 o al 115 824-2389.