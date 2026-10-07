Fin de una era dorada: Messi jugó su último partido con la Selección Argentina, ganó y marcó un gol
El astro del fútbol mundial vistió por última vez la casaca celeste y blanca este martes 6 de octubre ante Benín en el Monumental.
Lionel Andrés Messi, el genio del deporte global, se despidió de la Selección Argentina en una emotiva jornada futbolística en el Monumental de Núñez ante Benín.
La Scaloneta se impuso por 3 a 0, y La Pulga marcó el tercero de penal.
El marcador fue abierto en la jornada por Nicolás Otamendi, otro que dejó la Selección, y el segundo lo anotó Nico Paz.
Fueron 21 años de gloria inigualables para el país y todo el universo futbolero.
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