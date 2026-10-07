Lionel Andrés Messi, el genio del deporte global, se despidió de la Selección Argentina en una emotiva jornada futbolística en el Monumental de Núñez ante Benín.

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La Scaloneta se impuso por 3 a 0, y La Pulga marcó el tercero de penal.

El marcador fue abierto en la jornada por Nicolás Otamendi, otro que dejó la Selección, y el segundo lo anotó Nico Paz.

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Fueron 21 años de gloria inigualables para el país y todo el universo futbolero.

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