Por Aldana Farinelli

Seguramente sin saberlo, en algún momento cruzaste un mural de esta artista bonaerense y es que sus pinturas recorren la provincia, el país y el mundo entero. Incluso su arte llegó a las zapatillas de Nike y a las etiquetas de la marca de licor alemana Jagermeister.

Fue a los 20 años, mientras cursaba el CBC, cuando Fio Silva, que hoy en día tiene 30, salió a pintar a la calle. Sin nunca haber estudiado los secretos del dibujo y la pintura, convirtió las paredes urbanas en su atril para poder llevarle a una sonrisa a quien se tope con su arte.

"Me di cuenta que pintar era lo que más me estaba gustando y lo que más disfruto hacer hasta el dia de hoy y ahí empecé a ver cómo hacer para trabajar a tiempo completo de eso y despues se convirtio en mi trabajo por suerte", relató en diálogo con LaNoticia1.com.

¿Cómo adquiriste la técnica?

Fue como un ejercicio de práctica. Nunca estudié dibujo ni pintura siento que fue una cosa de tratar de hacerlo, lo disfrutaba, aunque lo “hiciese mal”, practicando, y también eso, pintar en la calle se convirtió en una práctica. Así es en mi caso, al no tener una preparación con el hacerlo y hacerlo constante y tomarmelo como un compromiso hizo que vaya cambiando la pintura.

¿Cuando te diste cuenta de que la pintura dejaba de ser un hobby y pasaba a ser un sustento de vida?

Cuando tenía más ganas de pintar que de cualquier otra cosa. Sentía que en ese trabajo podía reunir varias cosas que me gustaban como conocer gente, lugares nuevos, compartir, esto de haber conocido gente y pintar con otras personas. Ahí siento que aprendí mucho la técnica del aerosol, el dibujo, la composición que cada uno tiene, su búsqueda y tiene mucho de compartir. Entonces siento que me di cuenta que era lo que más me estaba gustando hacer. Al principio trataba de que del Municipio me dieran pintura para por lo menos abaratar desde ese lugar y después empecé a salir, sacarle fotos a las paredes y publicarlas en ese momento en Facebook, como una especie de vidriera, como diciendo “miren hago esto, si alguien lo quiere, necesito que me paguen”. Así fue la búsqueda y también estaba todo el tiempo pensando en que eso funcione, ahora también, pero capaz de otra manera.

Lo hacias para conocer lugares nuevos y terminaste viajando por el mundo ¿Qué lugar te impactó más?

Cada lugar tiene algo, capaz que me impactó de diferentes maneras. Algunos lugares como Vietnam, o algunas zonas de Costa Rica, Alemania, en cuanto a paisaje, lugares nuevos, relieves que no conocía. También me pasó como en otros lugares que fue lo que pasó entre los vecinos del lugar, lo que se generó en un festival o en un encuentro, siento que realmente de cada lugar me pude llevar algo muy bueno en general.

¿Por qué pintar naturaleza?

Nunca estudié pintura ni dibujo, al principio copiaba mucho lo que sea que veía, objetos, personas, fotos de animales. Cuando empecé a salir a la calle a veces tenía batería en el celular, a veces no, estaba escasa de tecnología, no me llevaba fotos a las paredes, entonces pintaba dos horas en un día y en dos horas tenía que resolver mi pieza en la pared y tratar de hacer propio un dibujo y empecé a hacerlo con los pájaros y fue también por una falta de estudio, pero al mismo tiempo siento que el pintar se convirtió y es mi actividad principal porque es como me resulta hasta terapéutico, siento que saco algo, que vuelo un ratito y me gusta ese momento, esa intención de expresar movimiento lo empecé a trabajar con diferentes especies de pájaros. Me gusta la sensación de algo liviano o de movimiento.

¿Pintas otras temáticas por encargue?

Si, siempre que sienta que vaya con la intención. Además me gusta que un cliente te llame, te diga “quiero hacer un mural que vaya por acá”, a veces está buenísimo complementar ideas y no quedarme con “no hago nada”, a veces de esa fusión salen cosas mejores.

Entre tu trayectoria trabajaste con Nike, ¿Cómo surgió la posibilidad?

En ese momento trabajaba con la marca participando de campañas o pintando en eventos, interviniendo zapatillas, eran diferentes proyectos que salían desde la marca. Esta buenisimo que las marcas apoyen tu trabajo, desde ese lugar, me parece que es un eslabón más que hace posible que puedas trabajar, es como un apoyo muy copado, que te pase en tu trabajo, al mismo tiempo a mi me pasa que siento que la marcas son siempre un complemento del trabajo que estás haciendo en el tiempo o el motivo que sea, pero en mi caso nunca apunté a trabajar con marcas, fueron cosas que aparecieron.

También hiciste una escultura y etiquetas para Jagermeister ¿Cómo se dio?

Con Jager también, salieron bastante proyectos juntos y siempre salen cosas copadas, esta bueno cuando te apoyan desde un lugar en donde te ofrecen como cierta libertad creativa, como que están pensando realmente para sacar algo interesante del artista respetando su estilo, forma de ser. Cuando pasa desde ese lugar está buenisimo ese complemento y apoyo. Hice una escultura, etiquetas, una serie de serigrafías y en intervenciones de pintar en vivo.

Todos estos eventos en vivo se pararon por la pandemia como los viajes ¿Cómo aprovechaste el tiempo?

Al principio fue rarísimo, era muy difícil entender que todos los viajes que tenía programados hasta finales de 2020 no se iban a poder hacer y ya lo tenía bastante encaminado todo eso. Al principio fue difícil, pero al mismo tiempo dije bueno, tuve más tiempo para pintar en otros soportes, empecé a pintar cuadros, a hacer serigrafías, mover los dibujos y las cosas y pinturas de otra manera, me forzó a tener ese tiempo y quedarme en un mismo lugar por un año que era algo que no me estaba pasando. En sí fue un bajonazo, no le encuentro tampoco su lado de enseñanza, pero bueno viéndolo desde la parte copada pude tomarme el tiempo para pensar también la pintura de otra manera

¿Ya pudiste retomar tus viajes? ¿Cuáles son tus próximos destinos?

Ahora pude viajar solo por el interior de país, tenía propuestas este año para Alemania, España, Italia, pero volví a cancelarlos porque el contexto no me da seguridad, siento que por suerte estando acá puedo seguir trabajando y haciendo cosas y prefiero esperar por lo menos a tener las dos dosis de la vacuna y arrancar con más tranquilidad

¿Mientras tanto qué proyectos tenes?

Ahora estoy alquilando un taller con otros pintores, entonces estoy con bastante encargos de cuadros y esas cosas, tengo murales hasta fin de año programados, algunos en la calle otros privados pero bueno por suerte tengo paredes para pintar. Esperemos que todo siga así y que se pueda seguir pintando la calle porque el año pasado también fue como recién en octubre empezar a salir.

¿Qué significado tiene para vos pintar en la calle? ¿Qué buscas transmitir?

En mi caso, trato de compartir algo que hago que busca expresar la idea de algo vivo, en movimiento, algo dinámico y además agregar un contenido, una imagen, un color ,lo que sea a un espacio que siento que puede estar vacío, deteriorado, las paredes tienen eso. Además me gusta pintar en la calle porque también es como compartirlo con los demás y transformar o ser parte de un barrio las cosas que pasan mientras estás pintando son como las mejores, es una excusa para ponerte a hablar con alguien. La gente en la mayoría de los casos, lo entiende muy bien y es muy agradecida con eso, siento que es así. Las cosas que están en el espacio público son una representación de lo que somos y de lo que queremos decir, poder ir, salir a la calle y hacer algo ahí, tener la posibilidad, la libertad lo que sea de hacerlo me parece que esta re bueno, siempre que la gente está contenta o triste o enojada va a la calle, se junta ahí y ahí pasan las cosas, en mi caso por eso me gusta pintar, más allá de pintar paredes me encanta pintar en la calle.

Hace un tiempo fuiste declarada Ciudadana Ilustre en Hurlingham, ¿Qué sentiste cuando te convocaron?

Primero desconcierto total. Yo pensaba que eso se lo daban a alguien ya de viejo, o no se, por otras cosas, pero cuando me lo dijeron no lo podía creer, siento que encima en el contexto de pandemia y todo lo que fue el año pasado, fue de lo mejor que me pasó, algo totalmente inesperado y decir no entiendo por qué me están dando este reconocimiento, pero estoy re feliz. Incluso lo recuerdo y digo “que loco”, una mención muy linda y que me hace volver acordarme del momento en el que empecé con todo, y que por suerte crecí y todo y me crié y pinte en Tesei donde tanta gente me dio el espacio para hacerlo. Me puso super contenta y cada vez que lo recuerdo me pone re contenta.