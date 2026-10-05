El hecho ocurrió durante su presentación en el Polideportivo Islas Malvinas de Mar del Plata, donde el rosarino frenó su show para apuntar con dureza al personal de seguridad, luego de que intentaran obligar al público a permanecer sentado mientras disfrutaba del recital.

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La constante intervención de los agentes de seguridad que buscaban frenar el “pogo” y ordenar a los asistentes generó un clima de malestar que terminó colmando la paciencia del artista.

Al advertir lo que sucedía abajo del escenario, Páez decidió detener la música, tomó el micrófono y apuntó el personal desplegado en el recinto. “Nadie está interrumpiendo nada. Déjenme de joder. No quiero volver a sentir los 70 otra vez en mi país. Esté quien esté, la co... de su madre. A cantar y a bailar”, arremetió.

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Luego, dirigiéndose directamente al público, señaló: “No se dejen tocar ustedes. Si alguien los toca, frénenlo. Cualquiera de las personas que los toque, no se dejen tocar. ¡Por favor, defiéndanse!”.

Y añadió: “No son policías, son seguridad de acá. Y nadie está haciendo nada malo. Por favor, la represión que se la metan en el or…”.

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Para cerrar su descargo, antes de retomar los acordes del show, el cantante rosarino expuso una dura reflexión sobre el clima social. “Las cosas en su lugar, carajo. Ya me tienen los hue... llenos, man, con tanto odio, tanta mie... y tanta cara de or... y de policía, loco. Se terminó eso. Se terminó. No existe más. Entonces, ustedes tampoco se dejen avasallar. Párense también. Es la única manera que entienden estos monos, man”, sentenció.

Tras el tenso cruce, el público estalló en aplausos y cánticos a favor del músico, permitiendo que el concierto continuara con la gente de pie y bailando hasta el final de la noche.

Repudio del Sindicato

Desde el Sindicato Único de Trabajadores de Control de Admisión y Permanencia (SUTCAPRA), organización sindical que representa a los trabajadores de la actividad CAP, expresaron su “enérgico repudio” a los “desafortunados” dichos de Fito.

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“No justificamos ni avalamos ningún hecho de violencia, abuso o conducta que se encuentre por fuera de las funciones y obligaciones establecidas por la legislación vigente. Cualquier situación de esas características debe ser analizada y, de corresponder, corregida por las vías institucionales correspondientes”, señalaron.

Y agregaron: “Pero de ninguna manera podemos aceptar que se generalice, estigmatice o descalifique a los trabajadores de una actividad noble y necesaria, que desde hace 20 años venimos impulsando y profesionalizando".

La actividad de Control de Admisión y Permanencia está regulada por la Ley Nacional 26.370 y requiere trabajadores capacitados y debidamente habilitados. En la provincia de Buenos Aires, además, los controladores deben encontrarse registrados ante el Registro de Controladores de Admisión y Permanencia (RECAP) y cumplir con los requisitos establecidos por la autoridad competente.

“Un trabajador capacitado, habilitado y registrado no es un improvisado ni una persona que puede ser descalificada públicamente por ejercer su tarea. Es un trabajador profesional que desarrolla una actividad regulada y que tiene derechos, obligaciones y responsabilidades”, agregaron en el comunicado.

Asimismo resaltaron que es “fundamental que los productores, organizadores y establecimientos que contratan estos servicios cumplan con la normativa vigente y recurran a empresas habilitadas para prestar servicios de Control de Admisión y Permanencia, y no de seguridad privada, con trabajadores correctamente registrados y capacitados”. “Desde SUTCAPRA defendemos el cumplimiento de la ley y la profesionalización de la actividad. También defendemos a los trabajadores que todos los días cumplen, con responsabilidad, sus funciones en recitales, boliches, eventos masivos y espectáculos públicos”, agregaron.

“Por eso repudiamos especialmente las expresiones utilizadas por Fito Páez para referirse a los trabajadores. Ningún trabajador merece ser insultado, humillado o deshumanizado por cumplir con su tarea. La discusión sobre cómo debe desarrollarse un espectáculo, sobre las condiciones de admisión y permanencia o sobre cualquier eventual incumplimiento debe darse por los canales correspondientes y dentro del marco de la legislación vigente, no mediante la descalificación pública de quienes trabajan”, puntualizaron.