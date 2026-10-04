Fito Páez protagonizó un fuerte momento durante el recital que brindó este sábado por la noche en el Polideportivo Islas Malvinas de Mar del Plata, donde frenó el show para cuestionar la actitud del personal de seguridad con espectadores que se habían levantado de sus asientos para cantar y bailar.

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El músico tomó el micrófono en medio de la presentación y, visiblemente molesto, apuntó contra quienes intentaban controlar al público. “Nadie está interrumpiendo nada. Déjenme de joder. No quiero volver a sentir los 70 otra vez en mi país. Esté quien esté, la concha de su madre. A cantar y a bailar”, lanzó ante la ovación de los presentes.

Páez continuó con su reclamo y pidió que los agentes se retiraran del sector. “Que se la tomen, man”, expresó, mientras el público acompañaba sus palabras con aplausos y gritos.

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Luego se dirigió directamente a los espectadores y cuestionó el accionar de la seguridad. “No se dejen tocar ustedes. Si alguien los toca, frénenlo. Cualquiera de las personas que los toque, no se dejen tocar. ¡Por favor, defiéndanse!”, manifestó.

📢 Fito Páez frenó su show en el Polideportivo Islas Malvinas de Mar del Plata al advertir que el personal de seguridad hacía sentar reiteradamente a quienes se levantaban para bailar y disfrutar del recital. Visiblemente molesto por la situación, el músico cuestionó el accionar… pic.twitter.com/Pg8wZnhs6M — VisionShow (@VisionShowOK) October 4, 2026

“No son policías, son seguridad de acá. Y nadie está haciendo nada malo”, agregó el cantante, quien volvió a cuestionar la forma en que se intentaba controlar a quienes estaban disfrutando del recital.

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La tensión continuó durante algunos minutos. “Las cosas en su lugar, carajo. Ya me tienen los huevos llenos, man, con tanto odio, tanta mierda y tanta cara de orto y de policía, loco. Se terminó eso. Se terminó. No existe más”, sostuvo Páez.

En medio del episodio, el artista incluso revoleó un micrófono sobre el escenario, mientras el público respondía con una fuerte ovación. Finalmente, pidió a los espectadores que también se plantaran ante lo que consideraba un avasallamiento y retomó el recital.

Horas después, Páez explicó lo ocurrido a través de una publicación en su cuenta de Instagram. Allí aclaró que el personal de seguridad no había sido contratado por sus representantes y cuestionó que los agentes hubieran obligado a sentarse a personas que querían permanecer de pie.

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“Nos estamos acostumbrando a que un seguridad pueda tocarte y sentarte, o sea darte órdenes”, escribió el músico, quien aseguró haber visto “en vivo y en directo” cómo personas contratadas como servicio de seguridad sentaban a espectadores que se paraban para bailar y cantar.

Páez también explicó por qué había hecho referencia a los años 70 durante su reclamo. Según relató, las formas utilizadas por la seguridad lo retrotrajeron a “un pasado horripilante e indeseado”.

En ese sentido, vinculó la situación con episodios de represión ocurridos durante manifestaciones recientes. “Y no tan pasado tampoco, las represiones en las marchas de jubilados y en manifestaciones populares con derechos constitucionales funcionan en gran escala con víctimas de todo tipo”, señaló.

El músico consideró además que existe un fenómeno que se está naturalizando en la sociedad. “Algo en nuestra sociedad se está instalando, naturalizando. Alguien con un arma o un poder supuesto, impone su voluntad sobre los demás”, sostuvo.

Finalmente, Páez ratificó sus dichos y aseguró que no se arrepentía de haber reaccionado de esa manera. “Exploté y no me arrepiento de una sola palabra que dije con la adrenalina en sangre. Tu libertad es muy importante para la mía”, escribió.

El artista cerró su mensaje agradeciendo al público marplatense y destacando que, después del momento de tensión, la música volvió a ocupar el centro de la escena. “¡La música curó todo! El baile, el canto y el abrazo de todo el estadio encendido de amor. ¡Viva la música! ¡Gracias Mar del Plata!”, expresó.