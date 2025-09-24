Avanza la investigación por las tres jóvenes desaparecidas el viernes pasado en Ciudad Evita, La Matanza, tras concertar un encuentro de índole desconocida oficialmente.

Este martes, la Policía bonaerense detuvo a dos sospechosos en la zona donde se activó por última vez el celular de Lara Gutiérrez, una de las mujeres.

Los arrestos se produjeron en la zona de Florencio Varela, y una pareja, que conducía la camioneta blanca donde las adolescentes fueron vistas por última vez, quedó aprehendida.

