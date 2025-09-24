Florencio Varela: Dos detenidos por la desaparición de las tres jóvenes de La Matanza
Un hombre y una mujer fueron arrestados este martes. Los sospechosos conducían la camioneta blanca en que Brenda del Castillo, Morena Verdi y Lara Gutiérrez fueron vistas por última vez.
Avanza la investigación por las tres jóvenes desaparecidas el viernes pasado en Ciudad Evita, La Matanza, tras concertar un encuentro de índole desconocida oficialmente.
Este martes, la Policía bonaerense detuvo a dos sospechosos en la zona donde se activó por última vez el celular de Lara Gutiérrez, una de las mujeres.
Los arrestos se produjeron en la zona de Florencio Varela, y una pareja, que conducía la camioneta blanca donde las adolescentes fueron vistas por última vez, quedó aprehendida.
