Un hombre de más de 50 años fue hallado muerto en avanzado estado de descomposición este sábado por la noche en el partido de Florencio Varela, con seis impactos de bala en la espalda, según informó Infosur Diario.

El macabro hallazgo se produjo en la zona de Paisandú y Homberg, en el barrio Santa Rosa, luego de que un aviso alertara a las autoridades por fuertes olores provenientes del lugar. Al arribar, efectivos policiales constataron la presencia del cuerpo sin vida de una persona de sexo masculino, que llevaba varios días fallecida, de acuerdo al estado de putrefacción.

De acuerdo a fuentes de la investigación, el cadáver presentaba seis orificios de entrada de arma de fuego, todos en la espalda, sin salidas visibles, un dato que será confirmado en la autopsia correspondiente.

La causa fue caratulada como homicidio y quedó a cargo de la Fiscalía interviniente, con actuación de la Comisaría Primera de Florencio Varela, que trabaja para identificar a la víctima y reconstruir las circunstancias en las que se produjo el crimen.

En el lugar se realizaron las primeras pericias y se preservó la escena para el trabajo de Policía Científica. El hecho generó fuerte conmoción y preocupación entre los vecinos del barrio, donde se desplegó un importante operativo policial.

Fuente: Infosur Diario.