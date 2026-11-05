“El derecho al hábitat lo construimos colectivamente. Este jueves 5 de noviembre nos encontramos en Florencio Varela para el lanzamiento del MDF Hábitat y Territorio. Seguimos sumando espacios de participación para organizar la esperanza y construir un futuro con justicia social”, informaron desde el espacio de Axel Kicillof.

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La acreditación será de 13.00 a 13.30 en el Polideportivo Municipal La Patriada de Florencio Varela. Luego se realizará una apertura formal y a las 14.00 habrá dos horas de debate en mesas temáticas.

A las 16.00 cerrará el Gobernador bonaerense y aspirante a la Presidencia de la Nación.

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Las mesas serán cuatro: 1) Planificación urbana, ordenamiento territorial y acceso al suelo. 2) Infraestructura, servicios y equipamiento. 3) Sociocomunitario, productivo y regularización dominial. 4) Acceso a la vivienda.

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