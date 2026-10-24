Una combi de transporte de pasajeros protagonizó una insólita escena en pleno centro de Florencio Varela: terminó arriba de una plazoleta y chocó contra la Glorieta Peronista, en la esquina de la avenida San Martín y Alem.

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En medio del episodio, el busto de Juan Domingo Perón, emplazado en el lugar, se salvó por centímetros. La escena fue difundida en redes sociales por El Diario Varelense , donde advirtieron sobre el riesgo que implicó la maniobra.

La plazoleta es frecuentada por vecinos que salen a caminar y hacer actividad física. “Pudo haber sido una tragedia”, señalaron en la publicación, al remarcar que la combi podría haberse cruzado con personas que transitaban por el espacio público.

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Por el momento, no trascendieron detalles sobre las causas del incidente ni se informó oficialmente si hubo heridos.

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