Fórmula 1: ¿Alpine confirma a Franco Colapinto como piloto para 2026?
La expectativa se disparó en la previa del Gran Premio de Brasil. El piloto argentino se prepara para correr en Interlagos y todas las miradas apuntan a la escudería, que este viernes podría realizar el anuncio oficial de su continuidad para el año próximo.
Marcos Galperin, creador de Mercado Libre, encendió las versiones de renovación del Franco Colapinto con Alpine al compartir un posteo en sus redes, en donde sugirió que el acuerdo continuará para 2026.
Luego, la escudería francesa fue todavía más a fondo y subió un mensaje en el que anuncia la fecha y la suma da ¡43!, el número que identifica al piloto oriundo de Pilar.
Vale destacar que diversas fuentes internacionales confirman que el acuerdo con Colapinto ya está cerrado. El anuncio, según todo parece indicar, se realizará hoy.
