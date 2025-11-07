Marcos Galperin, creador de Mercado Libre, encendió las versiones de renovación del Franco Colapinto con Alpine al compartir un posteo en sus redes, en donde sugirió que el acuerdo continuará para 2026.

Luego, la escudería francesa fue todavía más a fondo y subió un mensaje en el que anuncia la fecha y la suma da ¡43!, el número que identifica al piloto oriundo de Pilar.

Have you done the maths yet? 🤔 pic.twitter.com/v2im7VSkGU — BWT Alpine Formula One Team (@AlpineF1Team) November 6, 2025

Vale destacar que diversas fuentes internacionales confirman que el acuerdo con Colapinto ya está cerrado. El anuncio, según todo parece indicar, se realizará hoy.

