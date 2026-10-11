El Gran Premio de Singapur de Fórmula 1 se disputa este domingo en el circuito callejero de Marina Bay, con Max Verstappen al frente de la competencia. El piloto de Red Bull largó desde la pole position y busca conseguir su primera victoria en la carrera principal en este trazado.

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La actividad del fin de semana estuvo marcada por la lluvia, los accidentes y varios abandonos. Verstappen llega a la prueba principal después de imponerse el sábado en la carrera sprint, donde superó a Lewis Hamilton y Charles Leclerc.

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El argentino Franco Colapinto no pudo completar la carrera la igual que la sprint del sábado.

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Para Colapinto, el abandono significó quedarse sin la posibilidad de sumar puntos durante todo el fin de semana.

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