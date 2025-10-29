Fortalecido por las urnas, Milei convocó a los gobernadores para avanzar rápidamente con las reformas que quiere aprobar
El Presidente recibirá el jueves a, por lo menos, 15 mandatarios provinciales para empezar a discutir las reformas “de segunda generación” en una reunión que se hará alrededor de las 17.00. La flexibilización laboral se encuentra al frente de la agenda.
Tras haber ganado de manera contundente las elecciones de medio término, Javier Milei buscará avanzar con los proyectos que, con un Congreso adverso, no tenían demasiado futuro. Ahora, a la espera del recambio en diciembre, el mandatario quiere capitalizar el triunfo en las urnas y aplicar las reformas “de segunda generación”.
En este marco, el jueves recibirá a un nutrido grupo de gobernadores, entre los que figuran Raúl Jalil (Catamarca), Rogelio Frigerio (Entre Ríos), Claudio Poggi (San Luis) y Jorge Macri (Ciudad de Buenos Aires); de esta manera, Casa Rosada pretenderá relanzar el alicaído Consejo de Mayo (que hasta el momento no logró demasiadas transformaciones), a pedido de Donald Trump.
Las principales reformas (la tributaria y laboral) deberán tratarse en sesiones extraordinarias del Congreso a realizarse a comienzos del 2026, cuando ya haya cambiado la conformación del parlamento.
Para comentar, debés estar registradoPor favor, iniciá sesión