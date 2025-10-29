Tras haber ganado de manera contundente las elecciones de medio término, Javier Milei buscará avanzar con los proyectos que, con un Congreso adverso, no tenían demasiado futuro. Ahora, a la espera del recambio en diciembre, el mandatario quiere capitalizar el triunfo en las urnas y aplicar las reformas “de segunda generación”.

En este marco, el jueves recibirá a un nutrido grupo de gobernadores, entre los que figuran Raúl Jalil (Catamarca), Rogelio Frigerio (Entre Ríos), Claudio Poggi (San Luis) y Jorge Macri (Ciudad de Buenos Aires); de esta manera, Casa Rosada pretenderá relanzar el alicaído Consejo de Mayo (que hasta el momento no logró demasiadas transformaciones), a pedido de Donald Trump.

Las principales reformas (la tributaria y laboral) deberán tratarse en sesiones extraordinarias del Congreso a realizarse a comienzos del 2026, cuando ya haya cambiado la conformación del parlamento.

