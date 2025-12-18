Daireaux se prepara para vivir la 45° edición del Festival Fortinera Deroense, que se llevará a cabo los días 16, 17 y 18 de enero de 2026 en el Parque Ingeniero Ángel Martín, con entrada libre y gratuita.

La edición 2026 fue presentada oficialmente en un acto encabezado por el diputado provincial Alejandro Acerbo, la intendenta María Serra, el jefe de Gabinete Roberto Serra y el director de Cultura Fabián Sierra, con la participación de la comisión organizadora, artistas locales y medios de comunicación.

En ese marco, las autoridades remarcaron el valor de la Fortinera como una fiesta popular que forma parte de la identidad deroense. Durante el anuncio, las autoridades destacaron a la Fortinera como una fiesta del pueblo y parte central de la identidad deroense.

El festival mantendrá su formato tradicional, con una amplia grilla de géneros musicales que incluye folklore, rock y cumbia, y la participación de artistas locales, regionales y nacionales. Entre los nombres más destacados se encuentran Jorge Rojas, La Franela y Natalie Pérez.

Las actividades comenzarán cada noche a las 20:30 horas y se desarrollarán de la siguiente manera:

Viernes 16:

Taller de Coro Municipal (Himno en lengua de señas), grupo de danzas Peñi Huen, Modo Urbano, Taller Municipal de Danzas Folklóricas, Rayces, Los Caldenes y Jorge Rojas.

Sábado 17:

Josefina Ortega, Ballet Las Nazarenas, Grupo Ikal, Queen’s Dance, Mente Galáctica, DJ Snap, La Franela, Natalie Pérez y Hagan Lío.

Domingo 18:

Paloma Regojo, Ballet Huellas de Tradición, Thiago Rodríguez, Flow Dance, Suyan, Elección de la Fortinera 2026, Mamáfrica, sorteo de la rifa y cierre con Los Herrera.

La conducción estará a cargo de Ivana Labruna y Wanda Sequeira, con la participación de Joaquín Urriaga en el toque de trompeta. Además, esta edición incluirá un homenaje al rol de la mujer, reflejado en la conducción femenina a lo largo de las tres jornadas.

El evento contará con paseo de artesanos y patios gastronómicos, ofreciendo espacios pensados para disfrutar en familia y recibiendo a miles de visitantes de toda la región.

Cómo llegar desde la Ciudad de Buenos Aires

Para llegar en auto, se debe ir por Ruta Provincial 65 o Ruta Provincial 86 hasta la ciudad de Daireaux. Una vez en la ciudad, seguir indicaciones hacia el Parque Ingeniero Ángel Martín. Se tarda entre 5 y 5 horas y media, dependiendo del tráfico. También se puede llegar en micro hasta Daireaux y luego tomar un auto privado desde la terminal hacia el parque.