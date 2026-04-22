La misa por el primer aniversario de la muerte del papa Francisco en la Basílica de Basílica de Luján dejó una postal atravesada por la política, los gestos simbólicos y también por un fuerte clima de opinión en redes sociales.

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El acto reunió a dirigentes de distintos espacios. Por el oficialismo nacional estuvo el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, acompañado por ministros y funcionarios como Martín Menem, Diego Santilli, Federico Sturzenegger, Alejandra Monteoliva, Carlos Presti y Mario Lugones. También participaron el presidente provisional del Senado, Bartolomé Abdala, y otros referentes del Gobierno.

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Del lado bonaerense, estuvo el gobernador Axel Kicillof, junto al intendente de Luján, Leonardo Boto, su par de Merlo, Gustavo Menéndez, la intendenta de Moreno, Mariel Fernández, el senador Eduardo de Pedro y el diputado bonaerense Mariano Cascallares, entre otros.

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En ese marco, Kicillof llamó a “poner en práctica” el legado del pontífice y sostuvo que “no hay libertad sin justicia social”. Además, advirtió sobre sectores que cuestionan ese concepto y reivindicó la “cultura del encuentro” frente a lo que definió como una “cultura de la cancelación”. “Para recordarlo de verdad tenemos que preguntarnos todos los días qué más podemos hacer para contribuir a la paz”, expresó.

Uno de los datos políticos de la jornada fue la ausencia de la vicepresidenta Victoria Villarruel, quien decidió no asistir en medio de tensiones internas dentro del Gobierno nacional.

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Cantos de cancha en la Basílica

Más allá del tono institucional, la ceremonia también tuvo momentos particulares. Durante la misa se escuchó un canto con tono futbolero: “Ohhh soy Francisco, es un sentimiento, no puedo parar”, entonado por fieles y organizaciones sociales.

La celebración contó con una fuerte participación de la Familia Grande Hogar de Cristo, una red de centros barriales con presencia en todo el país que brinda acompañamiento a personas con consumos problemáticos.

El mensaje de la Iglesia

En paralelo, el arzobispo de Buenos Aires, Jorge García Cuerva, dejó un mensaje con tono crítico hacia la dirigencia. Señaló que “ni siquiera en un homenaje” fueron capaces de “sentarse en el mismo banco de una iglesia” y llamó a recuperar la “cultura del encuentro”.

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“Tenemos que aprender que el otro no es mi enemigo”, planteó, al tiempo que advirtió que los niveles de agresión en la política terminan trasladándose a la sociedad.

Reacción en redes: críticas, ironías y enojo

Algunos mensajes de vecinos en redes sociales, particularmente en la publicación del medio local El Civismo, apuntaron con sarcasmo y críticas directas a la presencia de funcionarios. “¿En serio que preguntó por el precio de la basílica?”, escribió Mariano Velázquez, mientras que Cristian Santiso ironizó: “Vino a buscar la escritura de la basílica… dos jubiladas le prestaron la platita”. En la misma línea, Aires Aires de la Cruz comentó “ojo a ver si quiere comprar la basílica”, y Betina Marazzo lanzó: “Vino a confesarse”. También hubo mensajes más duros, como el de Gabriel Adolfo Lodola, que expresó: “Afuera de Luján, coimeros, evasores, corruptos, ladrones”, o el de Karina López, quien cuestionó: “Se pasan por donde no les da el sol la Doctrina Social de la Iglesia… ¿a qué vinieron?”. Otros optaron por la ironía política, como Claudia Dv, que escribió “de un lado Kicillof y del otro Adorno”, o Luli Romero, que apuntó: “¿Adorni qué hace, señor?”. Las reacciones reflejaron un clima mayormente crítico, con burlas, enojo y cuestionamientos hacia la dirigencia.

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Una postal con tensión

La jornada en Luján dejó una imagen poco habitual: dirigentes del oficialismo nacional y de la principal provincia del país compartiendo un mismo espacio, en un contexto atravesado por diferencias políticas.

La figura de Francisco volvió a funcionar como un punto de referencia común, aunque sin lograr disipar del todo las tensiones que marcan el escenario político actual.