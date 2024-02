“No ofrecieron nada. Fue un diálogo de sordos. Hasta en un momento determinado quisieron negar el ámbito paritario. Nos vamos muy tristes, porque tenemos docentes con el salario mínimo en Argentina en 250 mil pesos. Muchos de ellos son jefes de familia”, dijo el titular de UDA, Sergio Romero,tras el encuentro en declaraciones a la prensa.

Y agregó: "Al no pagar el incentivo, ya no son más 250 mil, sino que le están restando al salario inicial. Todas malas noticias, no se habló de inversión. Que es una responsabilidad del Estado nacional garantizar el financiamiento educativo".

Por su parte, desde Ctera indicaron que “la reunión pasó a un cuarto intermedio hasta el martes 5 de marzo”, y añadieron que el gremio "realizará un Plenario de Secretarias y Secretarios (SIC) Generales de todo el país, para evaluar la situación y darle continuidad al plan de lucha".