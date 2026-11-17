Los ediles Guillermo Buñes y María Marta Ruidiaz sacudieron el tablero político del Concejo Deliberante de Monte luego de presentar formalmente la nota para constituir el nuevo bloque Fuerza Patria – Movimiento Derecho al Futuro (MDF).

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El espacio está alineado directamente con el proyecto presidencial que impulsa al gobernador bonaerense, Axel Kicillof.

Con la salida de Buñes y Ruidiaz, se acentúa la dispersión en el legislativo montense, que a partir de ahora funcionará dividido en seis bloques distintos sobre un total de 14 bancas:

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Honorable Concejo Deliberante Así se distribuyen las 14 bancas en Monte Composición actual por bloques políticos 14 concejales en total UCR (oficialismo) 6 bancas Fuerza Patria – Frente Renovador 2 bancas La Libertad Avanza 2 bancas Fuerza Patria – Movimiento Derecho al Futuro (MDF) 2 bancas PRO 1 banca Fuerza Patria 1 banca Fuente: Monte al Día

Este nuevo mapa legislativo le otorga al oficialismo radical —que cuenta con la primera minoría de seis ediles— un margen de maniobra diferente frente a una oposición atomizada en cinco bloques que van desde el peronismo en sus distintas vertientes hasta el PRO y los libertarios, según informó el portal Montealdia.com.ar

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