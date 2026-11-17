Fractura en el peronismo del Concejo Deliberante de Monte: nace el bloque kicillofista
Se trata de dos concejales que formalizaron la creación de la bancada Movimiento Derecho al Futuro (MDF). Se acentúa la atomización del peronismo en el recinto local.
Los ediles Guillermo Buñes y María Marta Ruidiaz sacudieron el tablero político del Concejo Deliberante de Monte luego de presentar formalmente la nota para constituir el nuevo bloque Fuerza Patria – Movimiento Derecho al Futuro (MDF).
El espacio está alineado directamente con el proyecto presidencial que impulsa al gobernador bonaerense, Axel Kicillof.
Con la salida de Buñes y Ruidiaz, se acentúa la dispersión en el legislativo montense, que a partir de ahora funcionará dividido en seis bloques distintos sobre un total de 14 bancas:
Este nuevo mapa legislativo le otorga al oficialismo radical —que cuenta con la primera minoría de seis ediles— un margen de maniobra diferente frente a una oposición atomizada en cinco bloques que van desde el peronismo en sus distintas vertientes hasta el PRO y los libertarios, según informó el portal Montealdia.com.ar
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