Pese a las alegrías que la selección argentina les da a miles de familias, esta vez en el Conurbano bonaerense ocurrió un violento episodio de inseguridad con un ladrón “disfrazado de hincha” que sustrajo el auto a una docente.

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Fabiana es docente y cerca de las 16 del miércoles regresaba a su domicilio en calle Tiradentes, de la localidad de Francisco Álvarez, Moreno. La mujer estacionó el VW Gol sobre la calle Tiradentes y cuando abrió la puerta para descender, fue sorprendida por tres delincuentes que se movilizaban en una EcoSport robada un rato antes y de forma violenta, en el Arco de Güemes.

🚨Una docente llegaba a su casa en 📌Moreno donde fue un grupo de delincuentes -uno de ellos con la bandera argentina al cuello- armados.

Le dieron culatazos para robarle el auto y elementos de trabajo. El auto lo rompieron y lo abandonaron

Video 1/2 pic.twitter.com/K1WkxWPfjg — LaNoticia1.com (@lanoticia1) July 17, 2026

Video 2/2 🚨 Robo en Moreno: Otra imagen de la misma secuencia pic.twitter.com/Un1ODpBVUQ — LaNoticia1.com (@lanoticia1) July 17, 2026

Dos encapuchados rodearon a la educadora y la encañonaron con armas de fuego. "Quedate quieta, dame la llave, dale", le gritaba mientras la empujaba dentro del automóvil uno de ellos con una bandera argentina atada al cuello. En ese momento, le golpeó en la cabeza con la culata de la pistola y la agarró del cabello para arrojarla a la vereda.

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El cómplice abordó el Gol, que rozó con el asfalto y quedó roto en el tren delantero tras meterlo en una zanja. Instantes después, con los dos vehículos sustraídos, los delincuentes se alejaron del lugar a toda velocidad.

El auto fue hallado "fundido", entre las calles Los Olmos y Las Rosas. Además el celular y una notebook parte de los objetos sustraídos a la docente no fueron hallados. Por el momento, los tres delincuentes permanecen prófugos.

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