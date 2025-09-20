Franco Colapinto tuvo un intento prometedor que terminó en frustración durante la Q1 del Gran Premio de Azerbaiyán. El piloto argentino se encontraba muy cerca de avanzar a la Q2 tras mejorar su tiempo y superar momentáneamente a su compañero Pierre Gasly, pero en el último intento con neumáticos medios perdió el control de su Alpine y chocó contra el muro izquierdo cuando quedaban pocos segundos.

Como consecuencia del impacto, Colapinto quedó con el puesto 16° y un registro de 1:42.779, lo que lo dejó fuera de la siguiente tanda clasificatoria.

El accidente provocó una bandera roja que cerró totalmente sus posibilidades de mejorar, en un fin de semana que hasta ese momento mostraba señales positivas: en la FP3, Colapinto había terminado 15°, superando nuevamente a Gasly.



La carrera empezará a las 08.00 de este domingo 21 de septiembre.

