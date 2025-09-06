Franco Colapinto terminó la clasificación del Gran Premio de Italia en Monza en el puesto 18°, por delante de su compañero Pierre Gasly, pero ambos quedaron eliminados en la Q1 y pusieron en evidencia las limitaciones del Alpine A525 en un circuito donde el motor y la velocidad marcan la diferencia.

El argentino se mostró distendido ante la prensa: “tengo que hacer el doping, me quiero cortar...”. En cuanto al análisis técnico de su performance, señaló:

“Ayer, el auto no me gustaba como iba. No me lo pusieron bien a punto en la FP1...“, bromeó. ”Pero a la noche hicimos un buen trabajo con el equipo, sabemos por la dirección que tenemos que ir y creo que la FP3 fue buena. Tuve un auto que me permitía empujar, que me permitía hacer un poco lo que quería. Era un poco más predecible”.

🇦🇷 Tomás Slafer: "¿Cómo se remonta en un circuito de velocidad punta sin velocidad punta?"



😂 Colapinto: "Le tendría que preguntar al ChatGPT".#F1 #ItalianGP 🇮🇹 pic.twitter.com/u46iEAEzFB — Fórmula Directa (@FormulaDirecta) September 6, 2025

“En la Qualy perdimos un poco ese feeling que tenía. Había mucha leca, un par de piedras en muchas curvas que me complicaron bastante. Perdí una décima, creo, igualmente no iba a ser suficiente para pasar. Sabemos que es una pista en la que el motor influye muchísimo, y sabíamos que iba a ser muy difícil”, puntualizó.

Colapinto se refirió a la paridad en la grilla: “Todo muy cerca, la qualy de hoy fue increíblemente apretada. Creo que estaba a cinco décimas del primero y un poco más de una décima para pasar. Cuando pensás que estás tan cerca y sentís los problemas del auto, lo que hace, el clipping que tenemos en las rectas. Porque el motor no regenera y no tenemos suficiente energía. Cuando estamos tan cerca, decís: ‘Podríamos haber pasado con algo. Mejorando un poco esto, lo otro’. Obviamente que es una pena, pero es lo que hay para trabajar. Fue un buen día para mí. En la FP3 me sentí cómodo con el auto. En la Qualy dimos un paso para atrás, no estaba tan cómodo como en la FP3. No me sentí que podía hacer lo mismo con el auto. Flotaba un poco más la parte de atrás y se movía bastante. Hicimos un buen trabajo de ayer a hoy, pero sabíamos que la pista iba a ser difícil”.

Sobre la estrategia para la carrera del domingo, cerró a puro humor: “Le tendría que preguntar al ChatGPT. Mañana vamos a intentar algo, vamos a ver si partimos la estrategia”.